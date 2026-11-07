16 yaşındaki genç yetenek JJ Gabriel'in Manchester United'dan Real Madrid'e transferi, oyuncunun bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde oynayamayacak olması nedeniyle bir engelle karşılaşıyor; üstelik oyuncu, transferi tamamlamak üzere İspanya'ya gitmiş durumda.

Gabriel, geçtiğimiz ay 16 yaşına girmesinin ardından Old Trafford'dan ayrılabilir hale geldi; bu durumda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla bağlantılı transfer kısıtlamalarını aşmasına olanak tanıyan Kıbrıs pasaportundan yararlandı.

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Barcelona yerine neden Real Madrid'i tercih etti? Gabriel iki kelimeyle yanıt verdi

Ancak İngiliz "The Sun" gazetesi bugün cumartesi, Gabriel'in bu turnuvada halihazırda Manchester United ile mücadele edip bir hat-trick kaydetmiş olması nedeniyle UEFA Gençlik Ligi'nde oynayamayacak olmasından Real Madrid'in memnun olmadığını aktardı; bu durum, oyuncunun sezonun geri kalanında İspanyol kulübüyle turnuvada sahaya çıkmasını engelleyecek.

Real Madrid, genç forveti yedek takımına katmayı planlıyordu; ancak oyuncudan Avrupa turnuvasında yararlanamayacak olması, transferin tamamlanacağına dair beklentiler sürse de kulübün hesaplarında önemli bir engel teşkil ediyor. Bu transfer, Manchester United'a yaklaşık 350 bin sterlin tutarında bir mali tazminat sağlayacak.

Gabriel, kısa süre önce İspanyol "Marca" gazetesine büyük hedefini açıklamış ve Madrid'de antrenmanlara çoktan başlamışken şöyle demişti: "Hayalim Ballon d'Or'u kazanmak."

Reddedilen talep

Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında Manchester United yetkililerine ayrılmak istediğini bildirerek ve kulüpten ayrılma niyetini resmi bir bildirimle sunarak sürpriz yaptı; üstelik takımın saflarına 11 yaşında katılmıştı.

Oyuncunun ailesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Azerbaycan ekibi Sabah ile oynanan maçta Manchester United ile 20 dakika sahaya çıkmasını talep etmişti; ancak teknik direktör Michael Carrick bu talebe olumlu yanıt vermedi. Ardından Gabriel, ayrılmak istediğini açıklamasının ardından bireysel antrenman yapmak zorunda kaldı.

"The Sun", oyuncunun Bayern Münih ile yürüttüğü görüşmelerde 7 haneli yıllık bir ücret talep ettiğini de ekledi; ayrıca Barcelona'nın da ilgi odağı olmuştu.