Real Madrid, bugün pazar akşamı İspanya Ligi maçları kapsamında Barcelona ile oynanacak El Clasico'nun başlamasına saatler kala ilk takımından bazı oyunculara özel bir görev verdi.

Barcelona, 27 puanla İspanya Ligi'nde liderlik koltuğunda otururken, Real Madrid 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Yan Diomande ve Eder Militao, Real Madrid'in konakladığı otelde taraftarlarla bir buluşmaya katıldı.

Bazı taraftarlar, El Clasico maçından birkaç saat önce oyuncularla fotoğraf çektirmeyi ve imza almayı başardı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

İspanya Ligi'nde yol hâlâ uzun; ancak lider Barcelona için puan farkını açma fırsatı doğmuş durumda. Bu da El Clasico karşılaşmasını, çöküşün eşiğinde sendeleyen ve yarışa güçlü bir dönüş yapmak için maçın puanlarına ihtiyaç duyan Real Madrid'e karşı adeta bir final hâline getiriyor.