24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Real Madrid'in ikilisine El Clasico'nun başlamasına birkaç saat kala özel görev

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Eder Militao
Y. Diomande
İspanya
Brezilya
Côte d’Ivoire

Alev alev bir zirve

Real Madrid, bugün pazar akşamı İspanya Ligi maçları kapsamında Barcelona ile oynanacak El Clasico'nun başlamasına saatler kala ilk takımından bazı oyunculara özel bir görev verdi.

Barcelona, 27 puanla İspanya Ligi'nde liderlik koltuğunda otururken, Real Madrid 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

 "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Yan Diomande ve Eder Militao, Real Madrid'in konakladığı otelde taraftarlarla bir buluşmaya katıldı.

 Bazı taraftarlar, El Clasico maçından birkaç saat önce oyuncularla fotoğraf çektirmeyi ve imza almayı başardı.

İspanya Ligi'nde yol hâlâ uzun; ancak lider Barcelona için puan farkını açma fırsatı doğmuş durumda. Bu da El Clasico karşılaşmasını, çöküşün eşiğinde sendeleyen ve yarışa güçlü bir dönüş yapmak için maçın puanlarına ihtiyaç duyan Real Madrid'e karşı adeta bir final hâline getiriyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin