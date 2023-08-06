La Liga devi Real Madrid'in Mbappe planı devam ederken iki yıldızından heyecanlandıran açıklama geldi.

NE OLDU? Real Madrid, Mbappe konusunda Paris Saint-Germain'i köşeye sıkıştırırken bir kez daha Fransız süperstar ile yoğun bir şekilde bağlantılı...

Fransız yıldız, Parc des Princes'te 2024 yazında sona erecek olan sözleşmesini uzatmayacak. Suudi Arabistan'ın rekor kıran bir transfer teklifini de reddetti. Al-Hilal'in 300 € (259 milyon £/331 milyon $) transfer ücreti ve 700 milyon € (605 milyon £/772 milyon $) maaş talebini görmezden geldi.

Premier Lig ekipleri de Mbappe'yle ilgilenirken Vinicius ve Militao dev transfer için harekete geçme çağrısı yaptı. Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da uzun süredir devam eden bir transfer hedefi için bu yarışa liderlik ettiği düşünülüyor.

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NE SÖYLEDİLER: Brezilyalı futbolcular, Real'in patronu Calafat ile konuşurken kameralara yansıdı. Ortaya çıkan videoda Vinicius, Mbappe için "Geleceğini umuyoruz" diyor.

İkili daha sonra hep bir ağızdan şöyle diyor: "Juni, Mbappe'yi almamız gerekiyor. Tüm paramızı İbiza'da harcıyorsunuz. Yeter artık, paramız Mbappe'ye yetmeyecek!'

Vinicius daha sonra vatandaşı Militao'ya şöyle diyor: "Mili, Juni'ye Mbappe'yi almasını söyle." Güney Amerikalı defans oyuncusu ise, "Juni, Mbappe'yi aldı" diyerek yanıt verdi.

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin Real ile 2024 yazında İspanya'ya gitmek için anlaşmaya vardığı söyleniyor, ancak PSG, FIFA kurallarını çiğneyecek bu yaklaşımdan memnun değil ve dünya futbolunun yönetim organına resmi bir şikayette bulunmayı düşünüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty/Real Madrid

Real Madrid

SIRADA NE VAR? PSG, kulübün tüm zamanların en skorer ismi olan Mbappe'yi 12 ay içinde bir hiç uğruna kaybetmektense, mevcut transfer döneminde takımda göndermek istiyor.

Ancak gerekli ücreti ödemeye istekli bir talip bulmakta zorlanıyorlar ve bu dev transfer bilmecesinin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu...