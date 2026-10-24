Avrupa'nın dev kulüplerinin teklifleri, Vitinha'ya ayrılık kapısını açmaya artık yetmiyor; zira Portekizli oyuncu, Luis Enrique yönetiminde dünyanın en önemli orta saha oyuncularından biri haline geldi. Real Madrid, Barcelona ve Premier Lig kulüplerinin ilgisine rağmen Paris Saint-Germain, Portekizli yıldızına sıkı sıkıya sahip çıkıyor gibi görünüyor. Oyuncu da Fransız başkentinden ayrılmaya istekli görünmüyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre Paris Saint-Germain, sözleşmesi Haziran 2029'a kadar uzanan 26 yaşındaki Vitinha'dan vazgeçmeyi ihtimal dışı tutuyor. Ayrıca oyuncunun takım içinde kendini rahat hissettiği ve Paris kulübünün formasıyla kupa kazanmaya devam etmeyi arzuladığı belirtiliyor.

Raporda ayrıca, oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in, müvekkilinin Paris'te kalma isteğine saygı duyarak olası teklifleri reddettiği aktarıldı. Real Madrid yetkilileri ise Vitinha'yı orta saha için ideal bir takviye olarak görse de şimdiye kadar onu kadroya katmak için somut adımlar atmış değil.

Teknik becerileri, oyunun temposunu kontrol etme yeteneği ve özellikle Şampiyonlar Ligi gibi büyük maçlarda fark yaratma kapasitesi sayesinde Luis Enrique'nin sisteminde temel bir unsur olarak yerini sağlamlaştıran Vitinha'nın piyasa değeri yaklaşık 140 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Ayrılığını kolaylaştırabilecek dostane bir anlaşmanın varlığından söz eden söylentilere rağmen, oyuncunun sözleşmesinde bir serbest kalma bedeli bulunmuyor ve herhangi bir transfer seçeneğini devreye sokma niyetine dair net bir işaret de yok. Luis Enrique ile olan güçlü ilişkisi de Paris Saint-Germain'de kalmasını destekleyen ek bir etken teşkil ediyor.



