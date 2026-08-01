Alman kulübü Leipzig, genç Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande'nin, bir enfeksiyona yakalanması nedeniyle takımın Avusturya'nın Saalfelden şehrindeki hazırlık kampına gidecek kafilesinden ayrı kalacağını açıkladı ve oyuncunun iyileşir iyileşmez takıma katılacağını doğruladı.

Kulüp resmi açıklamasında, Norveçli Antonio Nusa'nın izninin bitmesinin ardından önümüzdeki haftanın ortasında kampa katılacağını, Macar kaleci Peter Gulacsi'nin ise başka bir kulüple görüşmelere girmesi nedeniyle kafilede yer almayacağını, hastalığı nedeniyle seyahat etmeyecek olan Diomande'nin yanı sıra kadroda bulunmayacağını ekledi.

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Bu gelişmeler, Leipzig ile Real Madrid arasında Diomande'nin bu yaz transfer döneminde İspanyol kulübüne katılmasına ilişkin görüşmelerin hâlâ sürdüğü bir dönemde yaşanıyor.

"Sky Sport - Almanya" kanalından gazeteci Florian Plettenberg, daha önce Real Madrid'in transferi hafta sonu boyunca bitirmek için bastırdığını doğrularken, iki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken oyuncunun da Bernabeu'ya transfer olma yönünde net isteğini ortaya koyduğunu belirtmişti.

"Sky Sport - Almanya" kanalı, Leipzig teknik direktörü Martin Demichelis'e şu soruyu yöneltmişti: "Yan Diomande hasta. Saat 17.00'de antrenman kampına uçacaksınız. Diomande takımla birlikte seyahat edecek mi? Plan bu mu?"

Demichelis şu yanıtı verdi: "Bunun büyük bir konu olduğunu biliyorum. Yan gerçekten hasta. Göreceğiz. Doktorla henüz konuşmadım. Eğer sağlığı yerindeyse, bizimle gelmeli. Hastaysa, hastadır."



