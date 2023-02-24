Real Madrid'in genç yeteneği Endrick, yedek kulübesinde gözyaşlarına boğuldu

Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, Endrick'i oyundan aldıktan sonra 16 yaşındaki oyuncunun yedek kulübesinde ağladığını doğruladı.

Genç oyuncu, Palmeiras yedek kulübesinde ağladı

2023'te hiç gol atamadı

Teknik direktörü, "muazzam bir baskı" altında olduğunu söylüyor

NE OLDU? Temmuz 2024'te Real Madrid'e katılacak olan Endrick, 2023'te toplam 10 maça çıktı ve hiç gol atamadı. Bu hafta Palmeiras'ın RB Bragantino'ya karşı 2-0 kazandığı maçta 60. dakikada oyundan alındı ve hüsrana uğradı. Palmeiras Teknik Direktörü Ferreira, yedek kulübesinde gözyaşlarına boğulan Endrick'in baskı altında olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Abel Ferreira, Endrick hakkında şunları söyledi: "Evet ağladığı doğru. Bu yüzden yüzünü kapattı. Ben onun babası değilim ancak ona sarılmalıydım." "Böyle durumlarda sakin olmalısınız. Eleştirilerden kimse hoşlanmaz. Endrick'in üzerinde gol atmasına dair büyük bir baskı var ve bununla baş etmeye çalışıyor. Doğru zaman geldiğinde gol bulursunuz, sadece sakin olmalısınız ve gülümsemeye devam etmelisiniz."

BÜYÜK RESİM: Endrick henüz 16 yaşında olsa da ona dair beklentiler büyük. Genç forvet, Palmeiras ile maçlara düzenli olarak çıkıyor ve ülkesinin en umut vadeden yeteneklerinden biri olarak görülüyor. 18 yaşına basmış olacağı 2024 yazında Real Madrid forması giymeye başlayacak.

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