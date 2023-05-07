Real Madrid'in geleceği Rodrygo yalnızca Lionel Messi'nin başardığı bir rekoru yakaladı

İspanya Kral Kupası finalinde iki gol kaydeden Rodrygo, Lionel Messi'nin rekorunu egale etti.

Real Madrid şampiyon olurken Rodrygo yıldızlaştı

Osasuna'ya karşı iki gol kaydetti

Lionel Messi'nin yakaladığı bir başarıya imza attı

NE OLDU? İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid, Osasuna'yı 2-1 yenerek kupaya uzandı. İspanyol devinin iki golü de Rodrygo'dan gelirken 22 yaşındaki oyuncu Lionel Messi'nin rekorunu yakaladı.

RODRYGO NE BAŞARDI? ESPN'in haberine göre, Rodrygo, Lionel Messi'den bu yana İspanya Kral Kupası finalinde birden çok gol atan ilk oyuncu oldu. Şimdi PSG forması terleten Lionel Messi, 2020/21 sezonunda Barcelona formasıyla Athletic Bilbao'ya iki gol kaydetmişti.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid tarihinde 20. kez İspanya Kral Kupası'nı müzesine götürdü.