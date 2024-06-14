Jose Mourinho'nun Real Madrid'den eski öğrencisi, Portekizli teknik adamla alakalı ilginç sözler sarf etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid'den eski öğrencisi Sami Khedira, İspanyol basınından Diario AS'a röportaj verdi.

Eski orta saha oyuncusu, Portekizli teknik adam ile ilgili yorumlarda bulundu.

'Şaka zannettim!'

Alman futbolcu, 2010 Dünya Kupası sonrası Mourinho'nun onu aradığını söyleyerek şunları söyledi:

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"Aslında, bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 2010 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı kaybetmiştim ve ertesi gün bu telefonu aldım.

"O zamanlar İngilizcem pek iyi değildi, bu yüzden onunla konuşamadım. O da bana bir mesaj gönderdi. Ona büyük saygı duyuyordum, o dünyanın en iyi teknik direktörüydü.

"Sadece bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da büyümenizi sağlar. Onunla bir liderin ne anlama geldiğini öğrendim."

Sami Khedira, futbolu ne zaman bıraktı?

Jose Mourinho'dan iyi bahseden Sami Khedira, profesyonel futbol kariyerine 2021 yılında noktayı koydu.

Tunuslu eski futbolcu, Hertha Berlin forması giydikten sonra kramponlarını astı.