Vinicius Junior'ın son basın toplantısı sıradan geçmedi. Brezilyalı yıldızın form düşüklüğünün nedenlerini açıklama girişimi birkaç saat içinde İspanya'da geniş çaplı bir tartışmaya dönüştü ve oyuncu, İspanyol futbolunun en önde gelen seslerinden birinin sert tepkisiyle karşılaştı.

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Real Madrid Castilla'nın eski ismi Alvaro Benito, Cadena SER radyosunda yayınlanan "El Larguero" programında Real Madrid oyuncusunun anlattıklarını sorgulamaktan çekinmedi ve bunları "inanılması mümkün olmayan bir bahane" olarak nitelendirdi. Bu sözler, oyuncunun geleceği ve Real Madrid'deki rolüyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Vinicius, mevcut sezona gerektiği gibi hazırlanmadığını itiraf etmiş ve bunu Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin yarattığı büyük psikolojik etkiye bağlamıştı. Oyuncunun kendi ifadesine göre bu durum, tatilini antrenman yerine dinlenerek, keyif yaparak ve ailesiyle daha fazla zaman geçirerek değerlendirmesine yol açtı.

Brezilyalı yıldız şöyle konuştu: "Dünya Kupası'ndan sonra daha iyi hazırlanamadım, çünkü bu turnuvanın tüm Brezilyalılar üzerindeki etkisi çok büyük. Erken elenmeyi beklemiyorduk. Bu yüzden tatili keyif yapmak, dinlenmek ve rahatlamak için değerlendirdim ve sonunda son yıllara göre daha az antrenman yapmış oldum."

Ancak bu açıklama Benito'yu ikna etmedi. Benito, Vinicius'un yaşadığı krizin kısa bir hazırlık döneminden çok daha derin olduğunu ve kazanmaya çok yaklaştığı Ballon d'Or ödülünü kaybetmesinden bu yana parıltısını yitirdiği iki tam sezona yayıldığını düşünüyor.

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Benito şunları söyledi: "Bana biraz bahane gibi geliyor ve buna inanmıyorum. Bugün 17 Kasım, kendisi 26 yaşında ve profesyonel oyunculardan bahsediyoruz. Yorucu bir sezonun ve Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından yazın biraz gevşemesi anlaşılabilir bir durum, ancak inanılmaz bir fiziksel kondisyona sahip ve sadece üç haftada füze gibi olur."

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Real Madrid'in eski yıldızı şöyle devam etti: "Yeteneğini sonuna kadar kullanırsa parlayan bir yıldız olur. Bunu fiziksel olarak kanıtladı, olağanüstü yetenekli biri. Dolayısıyla bana göre mesele her şeyden çok zihniyetiyle ilgili. Duyduklarımdan anladığım bu ve açıkçası beni biraz şaşırttı."

Bu görüşte yalnız olan Benito değildi. Yorumcu Rafa Alkorta da ona destek verdi ve sorunun kesinlikle fiziksel değil, öncelikle psikolojik olduğunu vurguladı. Alkorta, Vinicius'un son iki sezonda fiziksel olarak en iyi halinde olmadığına da dikkat çekti.

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Alkorta şöyle konuştu: "Alvaro'ya katılıyorum. Mesele Dünya Kupası değil, bu durum son iki sezondur devam ediyor. İnanılmaz fiziksel özelliklere sahip, olağanüstü bir oyuncu, ancak yapması gerekeni yapmıyor. Bunun fiziksel bir sorun olduğunu düşünmüyorum ve bunun kendisi de farkında."

Alkorta, Vinicius'un Real Madrid'deki yeni gerçekliğini kabullenmesi, topsuz oyunda daha fazla efor sarf etmesi ve gerek bek oyuncusuna gerekse başka bir oyuncuya destek vererek takıma savunmada yardımcı olması gerektiğini belirtti.

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Alkorta sözlerini şöyle sürdürdü: "Sorun tam da burada, çünkü bu durumu henüz kabullenmedi ve içselleştiremedi. Farklı bir oyuncuya dönüşeceğini düşündüğü için buna karşı çıkıyor, oysa şu anda öyle değil."

Bu tartışma, Brezilyalı yıldız için hassas bir döneme denk geliyor. Vinicius, onu dünyanın en iyi oyuncularından biri yapan parıltısının büyük bölümünü yitirdi. Real Madrid'in son iki Şampiyonlar Ligi zaferinin anahtarı olan çalım becerisi, hızı ve gol içgüdüsü belirgin şekilde geriledi.

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Bu sezon kırmızı kart cezaları nedeniyle birçok maçı kaçırması da üzerindeki baskıyı artırdı. Yan Diomande gibi yeni isimlerin öne çıkması, ilk 11'deki yerini tehdit ediyor ve onu, geçici düşüş kalıcı bir krize dönüşmeden önce taraftarların ve teknik ekibin güvenini yeniden kazanmak için gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.