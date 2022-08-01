Real Madrid'in eski sportif direktörü Pedja Mijatovic, Ronaldo'nun Atletico'ya transferini değerlendirdi: "İnanmıyorum"

Eski Real Madrid oyuncusu ve sportif direktörü, bu söylentilerin meyve vereceğine inanmıyor.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılığı son zamanlarda gündemi meşgul ederken Atletico Madrid'şn de Portekizli yıldız ile ilgilendiği konuşulanlar arasında. Real Madrid'in eski sportif direktörü Pedja Mijatovic, bu konu hakkında son yorum yapan isim oldu.

Eski Real Madrid oyuncusu ve sportif direktörü, bu söylentilerin meyve vereceğine inanmıyor.

Ne söylendi?

Cadena Ser'de El Larguero'ya "Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'e nasıl transfer olacak? Bunun olacağını sanmıyorum" dedi.

Portekizli oyuncunun Real Madrid'in en büyük rakiplerinden birine imza atmaya karar vermesinin çok garip olacağını da açıkladı.

"Durumu bilmiyorum, ayrıcalıklı bir bilgim yok ama herkes gibi ben de aynı şekilde düşünüyorum" diye devam etti.

"Son 20 gün içinde söylenenlere göre Atletico Madrid'in olma ihtimali var ama pek çok nedenden dolayı buna inanmıyorum.

"Cristiano Ronaldo'nun Madrid'e döndüğünü ve Real Madrid'e karşı derbilerde oynadığını görmek çok garip olurdu.

"Gözlerimi ovmak zorunda kalırdım. Bu bir kabus olurdu, olmuyor."

Bu transfer mümkün mü?

Atletico Madrid tarafı, ilk olarak kulübün mali durumu nedeniyle ve ikinci olarak da takımın hücumda zaten birkaç seçeneği olduğu için transferin neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Ayrıca Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, bu transferi istemediklerini belirtmişti.

Nahuel Molina'nın imza töreninde Cerezo, pazarın hala açık olmasına rağmen Arjantinli'nin eklenmesiyle kadronun tamamlandığını belirtti.