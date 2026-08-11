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Hansi Flick Barcelona 2026Getty Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Real Madrid'in eski hedefi: Barcelona, La Liga'dan bir transfer için ilk adımı attı

Transfers
La Liga
Barcelona
Real Madrid
R. Araujo
Natan
İspanya
Uruguay
Brezilya

Menajeri transferden bahsetti

Barcelona, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için La Liga'dan yeni bir transferin resmi adımını attı. 

Ronald Araujo'nun Liverpool'a gitmesi, Barcelona'nın defans planlarını yeniden gözden geçirmesinin önünü açtı.

Oyuncunun İngiltere'ye gitmesiyle birlikte, Barcelona'nın sportif direktörü Deco, takımın savunma ihtiyaçları ile transfer piyasasındaki diğer öncelikler arasında zorlu bir denge kurma çabası içinde, stoper bölgesini takviye etmek için yeni seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Real Betis'in savunmacısı Natan'ın menajeri André Cury ise "Iram News" sitesine verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Barcelona'nın Natan'ı transfer etmekle ilgilendiği doğru, ancak şu ana kadar resmi bir teklif almadık."

Sözlerine şöyle devam etti: "Barcelona benimle iletişime geçmedi, ancak Betis yönetimiyle iletişime geçtiler. Eğer bir teklif alırsa, ayrılabileceğini düşünüyorum."

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Böylece Cury, Barcelona'nın Real Betis'in savunmacısına olan ilgisini açıklamış oldu. Katalan ekibi, halihazırda Liverpool'a katılan Ronald Araujo'nun yerini alacak bir savunmacı transfer etmenin peşinde.

Buna karşılık Betis'in mali dengesini sağlamak için nakit kaynağa ihtiyacı var ve bunu, takımla sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Natan'ı satarak sağlayabilir.

Brezilyalı savunmacı Natan'ın daha önce Real Madrid'in de hedefinde olduğunu, ancak transferin gerçekleşmediğini hatırlatalım.

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