Real Madrid'in dörtlüsü Mourinho'yu şaşırttı

Real Madrid, Schalke'yi karşılıksız üç golle geçtiği maçın ardından yeni sezon hazırlık dönemini tamamladı ve gelecek cumartesi Espanyol karşısında oynayacağı La Liga açılışını düşünmeye çoktan başladı.

Kraliyet ekibi, mağlubiyetin tadını hiç almadığı bir hazırlık dönemini geride bırakırken, teknik direktör José Mourinho'nun edindiği ilk izlenimler de bundan daha iyimser ve olumlu olamazdı. Özellikle de teknik direktörün birkaç gün öncesine kadar takımının tüm oyuncularına, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Marc Cucurella ve Jude Bellingham gibi isimlerden başlayarak, güvenememiş olması bunda etkili.

Mourinho, bütün bu isimler arasında, oyuncuların takıma olan bağlılıklarını açıkça vurgulamak istedi.

Portekizli teknik direktör, Real Madrid kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Geç gelen bu oyunculardan memnunum. Bizim çalıştığımız gibi yüksek yoğunluklu bir tempoya doğrudan girmek kolay değil. Sabah ve akşam çift antrenman yapmak da onlar için kolay değil, çünkü sabahları grupla, öğleden sonra ise şimdi katılan küçük grupla antrenman yapıyorlar."

"Defensa Central" ağının aktardığına göre, Mourinho aynı mesajı kulüp içinde de paylaşıyor; zira tüm oyuncuların profesyonelliğine ve sahip oldukları yüksek sorumluluk duygusuna büyük hayranlık besliyor. Özellikle de ilk dakikalarını oynadıklarını gördüğü andan itibaren kendisinde güçlü bir izlenim bırakan 4 oyuncuya.

Mbappé, Courtois, Cucurella ve Bellingham'dan oluşan dörtlünün durumu özel bir önem taşıyor; çünkü hepsi izinlerini kısaltıp erken dönerek, gruba katılmaları için belirlenen tarihten önce Valdebebas'a geldi.

Mourinho bu durumu, kulüp başkanı Florentino Pérez'in önünde bizzat övdü; ayrıca teknik ekibiyle de bundan, bu oyuncuların görev ve sorumluluk duygusunun harika bir kanıtı olarak söz etti.

Bütün bu oyuncuların sahip olduğu teknik kalitenin ötesinde Mourinho, oyuncuları arasında sergiledikleri arzu ve coşkuya odaklanıyor. Bunlar, kendisinin bile beklemediği ve onu olumlu yönde şaşırtan iki unsur; hem de yeni sezonun başlamasına yalnızca birkaç gün kala.

Mourinho, Real Madrid'deki ikinci döneminde kendisini bekleyen mücadelenin büyüklüğünün farkında. Bu nedenle, gerçek rekabetin başlangıç tarihi yaklaşırken kulüp taraftarlarına iyimserlik ve coşku dolu bir mesaj vermek istedi.