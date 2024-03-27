Real Madrid antrenör kadrosunun Arda Güler ile ilgili Carlo Ancelotti'ye sunduğu rapor hayrete düşürdü.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bir türlü kendisine ilk 11'de yer bulamadı.

Real Madrid'in güçlü kadrosu, A Millî Takım'ın yıldızının ideal 11'de barınmasını şu ana kadar engelledi.

Arda Güler A Millî Takım'ın kampındayken ise ortaya herkesi şoke eden bir iddia atıldı.

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İddialar neler?

İspanyol basınından Relevo'da yer alan haberde Real Madrid antrenör kadrosunun, yıldız futbolcunun bazı disiplinsiz davranışlarından rahatsız olduğu ve Arda'nın uyarıldığı aktarıldı.

Arda Güler'in boş zamanlarındaki ilgili disiplinsiz davranışlarının, kulüpteki personelin ve antrenör ekibinin dikkatini çektiği aktarıldı.

Bu şikâyetlerin Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye kadar gittiği gelen iddialar arasında.

Daha sonra durumu toparlamış

Haberin devamında Arda'nın uyarıldıktan sonra kendisine çeki düzen verdiği bildirilirken şu ifadeler yer aldı:

"Teknik ekibin mesajı etkili olmuş gibi görünüyordu. Arda sarsıldı ve olumlu bir tepki gösterdi.

"O günden beri oyun kurucu antrenmanlardaki teknik detaylarıyla her zamanki gibi herkesi memnun etmekle kalmıyor, özellikle de dar alanlarda sadece kendisinin hayal edebileceği pasları görüyor.

"Arda Güler şimdi özellikle görevine odaklanmış, bir yedek olarak durumunu tersine çevirmek için motive olmuş durumda. Şimdi oyuna girerken gülümsüyor ve mutlu."