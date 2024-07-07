Real Madrid, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler ile ilgili kararını verdi.

EURO 2024'te A Millî Takım'la Almanya'da mücadele eden Arda Güler, sergilediği performansla adeta parmak ısırttı.

Real Madrid'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, turnuvada 1 gol iki asistle oynadı.

Real Madrid, ABD kampına götürmüyor

Bu arada Real Madrid'in, Arda Güler ile ilgili kararı da ortaya çıktı.

Haberin devamı aşağıda

Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre 19 yaşındaki yıldız futbolcu, ABD kampına götürülmeyecek.

Yarı final oynayanlar da yok

Real Madrid, EURO 2024'te yarı final oynayacak olan Mbappe, Camavinga, Tchouameni, Mendy, Carvajal ve Bellingham'ın kampta yer almayacağını açıkladı.

İspanyol basını da bu isimlere Arda Güler'in de ekleneceğini iddia etti.

Arda Güler'in, A Milli Takım ile turnuvada yer aldığı için dinlenip Real Madrid kampına öyle katılması bekleniyor.

Real Madrid, ABD'de Milan (1 Ağustos), Barcelona (4 Ağustos) ve Chelsea (7 Ağustos) ile karşılaşacak.