Brezilyalı genç Rodrygo, vatandaşı Ronaldo'yu geride bırakarak yaşına rağmen önemli bir başarı elde etti.

NE OLDU? Brezilyalı Ronaldo, 2002 ile 2007 yılları arasında Santiago Bernabeu'da beş yıl geçirdi ve Blancos için Avrupa kupalarında 15 gol kaydetti.

Vatandaşı Rodrygo, 22 yaşında olmasına rağmen 16 kez fileleri havalandırarak kayda değer bir grafikte Ronaldo'nun üzerine çıktı.

NE SÖYLEDİLER: Rodrygo, Real Madrid TV'ye attığı goller ve Brezilyalı efsane hakkında şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid tarihinin en çok gol atan dokuz oyuncusu arasına girmek bir rüya...

"Umarım daha çok gol atabilirim, bu sıralamada üst sıralara tırmanmaya devam etmek istiyorum.

"Benim için bir idol olan Ronaldo'yu Brezilya ve tüm neslimiz için geçebilmek benim için çok şey ifade ediyor."

BÜYÜK RESİM: Rodrygo, geçen sezon Şampiyonlar Ligi zaferinde Real için kilit bir adam olduğunu kanıtladı; eleme turlarında Chelsea ve Manchester City'ye karşı çok önemli goller kaydetti.

Ve Güney Amerikalı oyuncu, La Liga'da 100'den fazla maça çıkmasına rağmen Avrupa'da daha fazla gol atma başarısı gösterdi.

Bu şaşırtıcı istatistiği için şunları ekledi: "Oynadığımda her zaman midemde kelebekler uçar, ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her zaman daha özeldir.

"Benim için oynamak her zaman bir rüyaydı ve zaten bir kez kazandım ve bunun için çok minnettarım.

"Şampiyonlar Ligi, oynarken kendimi her zaman iyi hissettiğim, her zaman iyi şeylerin olduğu bir turnuva...

"Bir gol atacağım veya takıma yardımcı olacak bir şey yapacağım konusunda kendime güvenerek gidiyorum.

"Çok özel bir turnuva, ama diğer turnuvalardan farklı olarak ne hissettiğimi tam olarak anlatamıyorum. Sadece Şampiyonlar Ligi'ni çok sevdiğimi söyleyebilirim."

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Bu sezon La Liga tacını ezeli rakipleri Barcelona'ya kaptırmaya mahkum görünen Real Madrid, Salı günü yarı final karşılaşmalarının ilk ayağında Premier Lig devi Manchester City'yi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ağırlayacak.