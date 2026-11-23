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PSV, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına salı günü Real Madrid deplasmanında devam edecek. En büyük soru, sakatlanan Mauro Júnior'un orta sahada yerini kimin alacağı. Santiago Bernabéu'daki maç saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

PSV'nin Madrid'deki kalesini Matej Kovar koruyacak. Konuk ekibin bekleri sağda Sergiño Dest, solda Filip Kostic olacak. PSV savunmasının merkezinde Lutsharel Geertruida ve Armando Obispo görev yapacak.

Mauro'nun sakatlığı nedeniyle Guus Til, PSV'nin orta sahasına çekiliyor. Bu hattı, ön libero Kodai Sano ve Sven Mijnans tamamlayacak.

Til'in orta sahada başlamasıyla Real karşısında en uçta Ricardo Pepi oynayacak. Sağ kanattan hücumu Ivan Perisic besleyecek, sol kanatta ise Ruben van Bommel başlayacak.

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PSV, geçen cumartesi Vriendenloterij Eredivisie'de moral buldu. Lider, NEC karşısında hiç zorlanmadı ve Nijmegen'den 4-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

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Real ise Celta de Vigo karşısında evinde kıl payı kurtuldu. Carlos Espi, bitime beş dakika kala attığı golle skoru 2-1'e getirerek galibiyeti kazandırdı. Böylece José Mourinho'nun takımı, lider FC Barcelona'nın üç puan gerisinde kaldı.

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dört galibiyetten topladığı 12 puanla zirveyi paylaşıyor. Aynı puana ulaşan tek takım Paris Saint-Germain.

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PSV ise play-off turuna katılmak için sınırda olan 24. sırada. Eindhoven ekibi ilk dört maçından dört puan çıkardı.

PSV'nin muhtemel 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.