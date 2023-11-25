Real Madrid ile Mauro Icardi iddiaları doğru çıktı: "Görüşüyoruz"

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, Real Madrid ile görüştüklerini doğruladı.

Icardi'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilmişti

Henüz resmi bir teklif yok

Ancak menajeri görüşmeyi doğruladı

NE OLDU? Geçtiğimiz sezonu 26 maçta kaydettiği 23 gol, 8 asistle tamamlayan Mauro Icardi bu sezon çıktığı 20 maçta şimdiden 18 gole direkt katkı verdi. Süper Lig'de başarılı performansını sürdüren Arjantinlinin Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilmişti. Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino'dan iddialara yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Fanatik'e konuşan Elio Letterio Pino şunları söyledi: "Şu anda Madrid'deyim. Real Madrid’in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz. Ancak Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Elio Letterio Pino şunları söyledi: "Pazartesi günü Erden Timur’la görüşmek için İstanbul’a geleceğim. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray - Manchester United maçını izleyip, perşembe günü İstanbul’dan ayrılacağım. Elbette Mauro ile de zaman geçireceğim. Şu an için başka bir şey söyleyemem."

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BÜYÜK RESİM: Real Madrid'in Mauro Icardi için 15 milyon euro teklif edeceği iddia edilmişti ancak şu anda resmi bir görüşme gerçekleşmemiş.