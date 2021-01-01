Real Madrid ile Barcelona, David Alaba ile Erling Haaland'ı transfer edebilmek için karşı karşıya

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS'a göre Barcelona'da başkanlık koltuğuna Joan Laporta'nın oturmasının ardından Katalan deviyle Real Madrid arasındaki transfer savaşları da yeniden başlayacak.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın son olarak David Beckham transferinde karşı karşıya geldiği hatırlatılan haberde iki takımınsa son olarak Neymar transferinde birbirine rakip olduğu belirtildi.

İki takımı önümüzdeki yaz yeniden karşı karşıya getiren iki futbolcu ise transfer piyasasının en gözde isimlerinden David Alaba ile Erling Haaland olacak. Real Madrid'in ilgisini gizlemediği her iki oyuncunun da yaz transfer döneminde takımlarından ayrılmalarına kesin gözüyle bakılırken, yeni takımları da merakla bekleniyor.

David Alaba

Bayern Münih ile sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmama kararı alan Alaba, serbest tranfer penceresinin en değerli oyuncusu konumunda. Real Madrid'in yanı sıra birçok Premier Lig takımının da gözdesi olan Avusturyalı oyuncu her ne kadar yüksek bir yıllık ücret talep etse de bonservis bedelinin olmaması oyuncuyu piyasadaki en cazip alternatiflerden biri yapıyor.

Sergio Ramos ile yeni sözleşme imzalamaması beklenen Real Madrid kaptanının yerini Alaba ile doldurmayı planlarken, iki taraf arasındaki görüşmeler de Bayern Münih cephesi tarafından da doğrulanmış durumdaydı.

Ancak geçtiğimiz hafta Alaba'nın menajerleri Pini Zahavi ve Fali Ramadani'nin Joan Laporta ile bir araya gelmesi Barcelona'nın da bu transfer için devreye girdiğini ortaya koydu.

Barcelona'nın son yıllarda savunmada yaşadığı sıkıntıları Alaba hamlesiyle çözmeyi düşünen Joan Laporta'nın bu transfer hamlesini ilk olarak yalanlasa da sonrasında takımı imkanları dahilinde takımı güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Erling Haaland

Kontratında 2022 yazında 75 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunan Erling Haaland da bu yaz takım değiştirmesi en muhtemel oyunculardan biri.

Real Madrid'in Norveçli golcü için Dortmund'a 150 milyon euro teklif edeceği iddiası son günlerde sıklıkla yer bulurken, Joan Laporta'nın seçim döneminde bu transfere açık kapı bırakması dikkat çekmişti.

Kongre sürecinde Haaland'ın Barcelona'ya transferine ilişkin sorulara yeşil ışık yakan Laporta, "Takımımızı güçlendirmemiz gerekiyorsa, bu konudaki gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğiz" sözleriyle genç yıldızı isteyeceklerinin sinyallerini vermişti.

AS'ın haberine göre Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile Zlatan Ibrahimovic transferinden bu yana yakın ilişkileri olan Laporta, kulübün mali durumundan ötürü bu transfer için öncelikle oyuncu satışı gerçekleştirip kaynak oluşturmaya çalışacak.