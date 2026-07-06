Real Madrid'i sarsan yeni bir ayrılık!.. Real Madrid'den resmi açıklama

İspanyol kulübü Real Madrid, bugün Pazartesi günü, İsveçli orta saha oyuncusu Hanna Pennison’un Alman kulübü Eintracht Frankfurt’a transferini resmen duyurdu. Bu transfer, kadın takımının bu yaz yaşadığı büyük ayrılık dalgasına eklenen yeni bir gelişme oldu.

Kulüp, resmi internet sitesinde yayınladığı kısa açıklamada şunları belirtti: “Real Madrid ve Eintracht Frankfurt, oyuncumuz Hanna Benison’un transferi konusunda anlaşmaya vardı. Real Madrid, ona ve ailesine hayatının bu yeni aşamasında başarılar diler.”

23 yaşındaki Penison, geçen yaz kulübün orta saha için yaptığı en önemli transferlerden biri olarak Real Madrid'e katılmıştı; ancak teknik direktör Pau Cissada yönetiminde yeterli süre alamamıştı. Bu durum, birkaç ay önce kulüpten ayrılma olasılığını açıkça ima etmesine neden olmuştu.

İsveçli oyuncunun ayrılışı, bu yaz Real Madrid Kadın Takımı’nda yaşanan eşi görülmemiş bir ayrılık dalgasının bir parçası. Misa, Teresa, Weir, Rothio, Feller ve Yasmin takımdan ayrılırken, Çinli oyuncu Xi ise İtalyan kulübü Inter Milan’a katılmaya hazırlanıyor.

Bu büyük ayrılık dalgası, özellikle İspanya Kadınlar Süper Ligi’ndeki şiddetli rekabet göz önüne alındığında, Kraliyet kulübünün kadınlar takımındaki stratejisi hakkında soru işaretleri yaratıyor. Real Madrid, şampiyonlukta hakimiyet kuran ezeli rakibi Barcelona karşısında konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

Kulüp, finansal anlaşmanın ayrıntılarını veya Penison’un Frankfurt ile imzaladığı sözleşmenin süresini açıklamadı; ancak Alman takımının, İspanya’nın başkentinde yeteneklerini kanıtlamak için yeterli fırsat bulamayan gelecek vaat eden bir orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığı kesin.