Raporlar, son günlerde İspanya Ligi'nde bazı maçlarda ortaya çıkan ve Ceuta şehrine destek mesajı taşıyan girişime dair yeni ayrıntıları ortaya koydu. Bazı oyuncuların giydiği formalar, özellikle kulüplerin ve oyuncuların bu konudaki tutumlarının farklılık göstermesiyle geniş çaplı bir tartışmaya yol açmıştı.

Marca gazetesine göre girişimin arkasında, bölgenin en önemli iş insanı topluluklarından biri olan Valencia İş İnsanları Birliği bulunuyor. Birliğin başkanlığını, Real Madrid kulübünün eski başkanı Vicente Boluda yapıyor; bu doğrudan bağlantı, girişimin arka planının ve arkasındaki tarafların bir kısmını açıklıyor.

Formalarda "Hepimiz Ceutalıyız" ifadesinin yanı sıra "Ceuta ve deniz şövalyeleri" ifadesi yer aldı. Formaların arka kısmında ise "Ceuta" adı ve İspanya arması göründü. Birlik, bu mesajın şehir sakinleriyle dayanışmayı ifade etmeyi ve İspanya'daki bölgesel ve toplumsal bütünlüğü vurgulamayı amaçladığını belirtti.

Marca, girişimin İspanya Ligi Birliği'nden veya Valencia bölge yönetiminden kaynaklanmadığını, aksine resmi olarak 10 Eylül'de hesapları üzerinden duyuran Valencia İş İnsanları Birliği'nden başladığını açıkladı.

Ardından birlik, girişimin İspanya Ligi Birliği'nin onayını almasından önce, Valencia bölgesi kulüplerine maçlar sırasında formaların giyilebileceğini iletti. Formalar daha sonra hem girişim sahibi kulüpler hem de rakipleri tarafından bazı karşılaşmalarda göründü.

Villarreal, fikri memnuniyetle karşılayan en önde gelen kulüplerden biriydi; zira kulübün sahibi Roig ailesi, Valencia İş İnsanları Birliği'ne üyelik bağıyla bağlı bulunuyor. Marca'nın aktardığına göre kulüp, aynı yöndeki yeni her girişimi desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Formalar, Levante ile Barcelona karşılaşmasında görüldü. Ancak Katalan takımının oyuncuları, kulüp girişime katılmayı reddettikten sonra formaları giymezken, Levante oyuncuları forma ile sahaya çıktı.

Elche ile Real Madrid maçında ise her iki takımdan bir dizi oyuncu formaları giydi. Ancak Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Ibrahima Konate, ana mesajı üzerini kapatarak tam olarak göstermedi; Vinicius ve Mbappe ise el sıkışma töreninden önce formayı çıkardı.

Bundan önce Abdessamad Ezzalzouli, Villarreal ile Real Betis maçında Ceuta'ya destek forması ile görünmüştü. Bu durum, bazı Faslı taraftarların eleştiri ve hakaretlerine maruz kalmasına yol açtı; oyuncu ise formanın siyasi değil, toplumsal bir nitelik taşıdığını vurguladı.

Girişime eşlik eden tartışmalara rağmen Valencia İş İnsanları Birliği, son maçlarda oyuncuların veya kulüplerin tutumlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı; yalnızca açıkladığı hedefin Ceuta sakinleriyle dayanışmayı ifade etmek ve "İspanya'daki bölgesel ve toplumsal bütünlüğü" güçlendirmek olduğunu vurgulamakla yetindi.