"Real Madrid hakemlerle ittifak kurdu": Katalan basını El Clasico öncesi ateşi körüklüyor

Real Madrid'in pazar akşamı Sevilla'yı 4-1 yenmesi, İspanya'da yeni bir hakem tartışması dalgası başlattı. Katalan basını, Barcelona ile oynanacak merakla beklenen El Clasico maçından bir hafta önce, Madrid ekibini hakem kararlarından faydalanmakla suçladı.

Katalan "Sport" gazetesi, Real Madrid'in "hakemlerle ittifak kurduğunu" yazdı. Bu ifade, skor 0-0 iken 23. dakikada Arda Güler'in dirseğiyle Peque'ye yaptığı müdahalede Türk orta saha oyuncusunun kırmızı kart görmemesinin yarattığı tartışmaya işaret ediyordu.

Bu pozisyon, maçın ardından hakem kararlarını eleştiren Sevilla'nın öfkesine yol açtı. Teknik direktör Luis Garcia Plaza ise maçın Real Madrid'in eksik kalmasıyla tamamlanmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, pozisyonun Madrid ekibinin oyuncusunun atılmasıyla sonuçlanması gerektiğini savundu.

"Sport" yalnızca bu pozisyonu eleştirmekle kalmadı; Real Madrid'in İspanya'da hakemlere ve hakem kurumlarına sürekli saldırmasına rağmen önemli maçlarda tartışmalı kararlardan faydalandığını öne sürdü. Gazeteye göre bu durum, kulübün hakemlik konusundaki tutumundaki çelişkiyi yansıtıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi ise Santiago Bernabeu'da yaşananları "skandal" olarak nitelendirdi ve Jose Mourinho'nun hakemlere itiraz etme üslubunun geri döndüğüne dikkat çekti. Bu ifade, Portekizli teknik direktörün Real Madrid'deki önceki döneminde sıkça gündeme gelen şikâyetlerine bir göndermeydi.

Gazetenin yazı işleri müdürü Santi Nolla, Real Madrid'in hakemliğe karşı sürdürdüğü kampanyanın maçlardaki kararları etkileyebileceğini belirtti. "El Esportiu" gazetesi ise video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın, müdahale gerektirdiğini düşündüğü Güler pozisyonunu incelemek için neden devreye girmediğini sorguladı.

Bu eleştiriler hassas bir dönemde geldi: Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico öncesinde, karşılıklı suçlamalar ve Negreira meselesine dair süregelen tartışmalar nedeniyle atmosfer giderek geriliyor.

Buna karşılık Jose Mourinho, hakemlikle ilgili iddialara dair somut kanıtlar sunulmasını istedi. Mourinho, televizyon kanallarından ve yorumculardan eleştiri sahiplerinin dayanak aldığı görüntüleri yayınlamalarını talep ettiğini, ancak kendi bakış açısına göre Sevilla maçında Real Madrid'in lehine hata yapıldığını kanıtlayan bir şey bulamadığını vurguladı.