Atlético Madrid Başkanı Enrique Cerezo, takımdan dokuz oyuncunun 2026 Dünya Kupası final kadrosunda yer almasından duyduğu gururu dile getirerek, bunu kulübün gücünü ve oyuncularının uluslararası sahnedeki değerini yansıtan tarihi bir başarı olarak nitelendirdi.

Cerezo, Segovia'daki "José María" restoranında düzenlenen takımın yıllık akşam yemeği öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üst üste üçüncü Dünya Kupası ile, finalde en fazla temsilciye sahip kulüp biziz; üstelik bu son derece önemli finalde."

AS gazetesinin aktardığına göre Serizo sözlerine şöyle devam etti: “Tüm bu oyuncuların orada olması çok önemli; pratikte Dünya Kupası finalinde tam bir kadromuz var. Mutluyuz, gururluyuz ve burada şampiyonları bekliyoruz.”

Bunun Julian Alvarez’i de kapsayıp kapsamadığı sorulduğunda Cerezzo, “Ne diyebilirim ki? Julian, Atlético Madrid’in oyuncusu” diye yanıt verdi.

Barcelona Başkanı Juan Laporta’nın Alvarez’i transfer etmek için sunulan teklifin sınırlı olduğuna dair açıklamalarına atıfta bulunarak, Cerezo şunları söyledi: “Juan Laporta iyi bir dost ve harika bir başkan. O da, sizin de bildiğiniz gibi, Julian Alvarez’in gelecek yıl nerede oynayacağını çok iyi biliyor.”

Alvarez’in ayrılma isteğiyle ilgili açıklamalarının ardından taraftarlardan özür dilemesi gerekip gerekmediğine dair bir soruya yanıt veren Serizo, “Bence bu hayatta hepimiz hata yaparız. Julian, tıpkı benim Jesús López ile yaşadığım gibi, bir gaf yaptı. Bu hayatta, sizin de bildiğiniz bazı şeyler hariç, her şey affedilebilir” dedi.

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Alvarez’in satışıyla ilgili olarak, “Atlético, Real Madrid ve Barcelona’ya karşı olduğu kadar yabancı kulüplere karşı da aynı katı tutumu sergiliyor mu? Ya 500 milyon ya da hiçbir şey” sorusu üzerine Cerezo, “Bir kez daha tekrar ediyorum. Julian Alvarez, Atlético Madrid’in oyuncusu ve Atlético Madrid’de kalacak” diye vurguladı.

Kulübün olası transferleri hakkında ise Serizo şunları söyledi: “Önemli oyuncuları kadroya katmak için çalışıyorlar. Ne kadar çok çalıştıklarına bakın; kadromuzda, önümüzdeki Dünya Kupası finalinde 10 ya da 12 oyuncu daha yer alacak. Çok mutluyuz. Harika bir takımımız var, onlar dünya şampiyonları.”

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şok etti Bir yıl sonra sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Diego Simeone'nin geleceği hakkında ise Serizo şunları söyledi: "Simeone ile kaç yıl geçirdik? Sözleşmeler, bildiğiniz gibi. Sonsuz da olabilir, çabuk da bitebilir. Bu ise sonsuz bir sözleşme."

Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak 2027 Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili bir soruya yanıt veren Serizo, şunları söyledi: “Bakalım, bu yıl finali kendi stadyumumuzda oynayabilmemiz için biraz yardım edecek misiniz? Evet, yardımınıza ihtiyacımız var. Stadyum dışında nasıl oynamamız gerektiğini bilmeliyiz. Takımın çok iyi olduğunu, kaybetseler bile iyi oynadığını söylemesi gereken sizlersiniz; Real Madrid’de herkes böyle şeyler yapar.”

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