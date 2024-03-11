Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Celta Vigo maçında Los Blancos formasıyla ilk golünü attı ve İspanya'da gündeme oturdu.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sonunda muradına erdi...

19 yaşındaki Türk orta saha, dün akşam La Liga'da oynanan Real Madrid - Celta Vigo maçında Los Blancos formasıyla ilk golünü attı.

89. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4'te ceza sahası içi sağ çaprazında Ceballos'un pasıyla topla buluştu.

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Topu sağa çekip kaleci Guaita'yı çalımlayan Arda Güler dar açıdan topu ağlarla buluşturdu.

19 yaşındaki yıldız, siftah yaptıktan sonra İspanyol basınını süsledi. Arda için övgüler yer alırken, bir haberde yıldız futbolcunun neredeyse golü kutlamayacağına vurgu yapıldı.

Ne söylendi?

İspanyol basınından Relevo'da yer alan haberde genç yıldız için şu ifadeler kullanıldı:

"Real Madrid'in Celta karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin beklenmedik bir kahramanı vardı: Arda Güler.

"Türk oyuncu 89. dakikada oyuna girdi ve 94. dakikada Ceballos'tan muhteşem bir pas alıp Guaita'yı çalımlayarak skoru tamamladıktan sonra Real Madrid formasıyla ilk golünü attı.

Neredeyse kutlama yapmayacaktı (onu tanıyanlar duygularını çok fazla göstermeyen soğuk bir çocuk olarak tanımlıyor) ama karşılığında tüm Bernabeu'nun ve zor geçen birkaç ayın ardından takım arkadaşlarının sevgisini kazandı."