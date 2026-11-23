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Real Madrid'in bu sabah yayımladığı sağlık raporunda şu ifadeler yer aldı: "Real Madrid sağlık ekibinin bugün yaptığı tetkiklerin ardından oyuncumuz Endrick'e sol adduktor kasında kas yaralanması teşhisi kondu. İyileşme süreci takip edilecek."

2006 doğumlu Brezilyalı, cumartesi günü Real Madrid'in Bernabeu'da Celta Vigo'yu 2-1 yendiği maçın son 19 dakikasında oynadı. José Mourinho, skor henüz 1-1'ken 71. dakikada Diomande'nin yerine Endrick'i oyuna aldı. Ardından Espi, 85. dakikada attığı golle Real Madrid'e galibiyeti getirdi.

Endrick bu sezon şu ana kadar 8 maçta oynadı; bir gol ve bir asist kaydetti. Eski Palmeiras oyuncusu, bu sezon Mourinho'nun takımında toplam 160 dakika sahada kaldı.

Bu sakatlık nedeniyle Endrick yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalabilir. Bu durumda aradan önce Alaves, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Osasuna ve A Coruna ile oynanacak lig maçlarının yanı sıra PSV ve Arsenal'e karşı Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırabilir.

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Milan ve Roma, transfer için Endrick'le yakından ilgileniyor ve onu ocak transfer döneminde kiralık olarak kadrolarına katmayı hedefliyor. Brezilyalı oyuncu gerçekten araya kadar sahalardan uzak kalırsa cumartesi günkü maç, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı son maç da olabilir.