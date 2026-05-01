Real Madrid, Endrick'le ilgili ani gelişmeler nedeniyle forvetini bırakmaya hazır

Diario AS'nin haberine göre Real Madrid, Endrick'i gelecek sezon kadrosunun tam anlamıyla bir parçası olarak görüyor. Kiralık olarak Olympique Lyon'da forma giyen forvet, buradaki seviyeye hiç zorlanmadan uyum sağlayarak büyük bir etki yarattı. Endrick'in İspanya'nın başkentine yakında geri dönmesi, başka bir forvetin, Gonzalo García'nın yerini alması anlamına geliyor.

Endrick, 2024'te Real Madrid'e geldiğinden beri Carlo Ancelotti yönetiminde düzenli olarak forma giyiyordu, ancak Ancelotti'nin halefi Xabi Alonso ile her şey değişti. Artık 19 yaşında olan Brezilyalı oyuncu, yedek kulübesinde çürüyen bir hayat sürüyordu ve kiralık transfer talep etti.

Lyon, Madrid'e başvurdu ve satın alma opsiyonu olmaksızın sezon sonuna kadar süreli bir kiralama anlaşması konusunda hızla uzlaştı. Real Madrid'de 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Endrick'in kiralama anlaşması, şimdilik tüm taraflar için bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Ligue 1'e girişinden bu yana Endrick, Fransa'yı fethetmeyi başardı. Yedi gol, yedi asist ve ikna edici oyunuyla genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında Lyon'un en önemli kozlarından biri haline geldi.

Ayrıca, Brezilya milli takım teknik direktörü Ancelotti'nin (eski) öğrencisini Dünya Kupası kadrosuna alması da muhtemel. Real Madrid de bu üst düzey yeteneğin yaz aylarında bolca deneyim kazanmış olarak Santiago Bernabéu'ya döneceğini biliyor.

Endrick'in yaklaşan dönüşü, bu sezon Kylian Mbappé'nin yedeği olarak görev yapan Gonzalo García için kötü haber anlamına geliyor. Ancak Alonso'nun kovulması ve Álvaro Arbeloa'nın gelmesiyle García, çok daha az süre almaktan memnun olmak zorunda kalacak.

Real Madrid ayrıca Endrick'in García'dan daha çok yönlü olduğunu biliyor. García saf bir forvetken, Endrick kanatlarda ve 10 numaralı pozisyonda da kendini kanıtladı. Böylelikle Franco Mastantuono, Brahim Díaz ve Rodrygo gibi oyuncular için de bir rakip haline gelebilir.

22 yaşındaki García'nın ayrılığı her halükarda gündemde görünüyor, ancak Real'in onu kiralamak, satmak ya da geri alım opsiyonlu satmak istediği tam olarak belli değil. Sözleşmesi 2030 ortasına kadar süren García, daha önce Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ile anılmıştı.