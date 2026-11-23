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Bu sabah Real Madrid tarafından yayımlanan sağlık raporunda şu ifadeler yer aldı: "Bugün Real Madrid sağlık ekibinin yaptığı tetkikler sonucunda oyuncumuz Endrick'e sol adduktor kasında kas sakatlığı teşhisi kondu. İyileşme süreci takip edilecek."

2006 doğumlu Brezilyalı oyuncu, cumartesi günü Real Madrid'in Bernabeu'da Celta Vigo'yu 2-1 yendiği maçın son 19 dakikasında oynadı. José Mourinho, skor 1-1'ken 71. dakikada Diomande'nin yerine Endrick'i oyuna aldı. Ardından 85. dakikada Espi, Real Madrid'e galibiyeti getirdi.

Endrick bu sezon şu ana kadar 8 maçta oynadı ve bir gol ile bir asist kaydetti. Eski Palmeiras oyuncusu, bu sezon Mourinho'nun takımında toplam 160 dakika sahada kaldı.

Bu sakatlık nedeniyle Endrick yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalabilir ve ara öncesinde Alaves, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Osasuna ve A Coruna'ya karşı oynanacak lig maçlarının yanı sıra PSV ve Arsenal'e karşı Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırabilir.

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Milan ve Roma, Endrick'in transferiyle yakından ilgileniyor. İki kulüp de ocak transfer döneminde onu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Brezilyalı oyuncu gerçekten araya kadar sahalardan uzak kalırsa cumartesi günkü maç, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı son maç da olabilir.