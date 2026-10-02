Real Madrid emin: UEFA, Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edecek!

Negreira meselesi artık yalnızca İspanya'daki bir dava dosyası olmaktan çıkmış, Barcelona'yı Avrupa düzeyinde vurmakla tehdit eden saatli bir bombaya dönüşmüştür. Real Madrid'de ise Avrupa'daki hesaplaşma saatinin yaklaştığına dair köklü bir kanaat hâkim.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Real Madrid, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) Negreira davası dosyasına ilişkin teyidinin, 2023 yılından bu yana açık bulunan dosyaya yeni belgeler eklemek için yapılan sıradan bir işlem olmaktan öteye geçtiğinden emin.

Zira başkent kulübü, geçtiğimiz 17 Haziran'da sunduğu ve 50 bin sayfayı aşan kapsamlı ve devasa raporun, UEFA'nın son iki yıl boyunca harekete geçmesini engelleyen eksik parça olduğuna inanıyor. Avrupa'nın bu kurumunun artık Katalan kulübünü cezalandırmak için gerekli tüm bilgilere sahip olduğuna ve bunun da dosyanın daha önce dondurulmuş olmasını açıkladığına inanılıyor.

UEFA dosyayı neden kapatmıyor?

Kaynaklar, Avrupa'nın en üst futbol kurumunun, İspanya'da süren davada nihai bir karar çıkana kadar disiplin soruşturması dosyasını kapatmaya niyetli olmadığını, ancak bu Avrupa disiplin işlemlerinin tamamen ayrı olduğunu ve İspanya adli sürecinin seyriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Bir başka deyişle, Madrid'de delillerin artık sert Avrupa yönetmeliklerinin uygulanması için yeterli olduğu görüşü hâkim. Bu yönetmelikler, bir maçın sonucunu ulusal ya da uluslararası düzeyde manipüle etmeyi veya ona tesir etmeyi amaçlayan herhangi bir faaliyete doğrudan veya dolaylı olarak katılan herhangi bir kulübün cezalandırılabileceğini açıkça öngörüyor.

UEFA yönetmeliklerine göre olası ceza, devasa bir para cezasının yanı sıra bir sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeye kadar varabiliyor.









Ağır bir etik ihlali

Mesele sonuçların manipüle edilmesiyle de sınırlı değil. Real Madrid'de, Barcelona'nın İspanya Hakem Komitesi başkan yardımcısına 15 yıl boyunca kesintisiz maaş ödemesi şeklindeki davranışının, başlı başına Avrupa Futbol Federasyonu'nun etik davranış kurallarının ağır bir ihlalini oluşturduğuna inanılıyor.

Beyazlı kulüp, temel bir hukuki noktanın altını çiziyor: Sportif disiplin cezaları, cezai işlemlerden tamamen ayrıdır ve onlarla çelişmez. Bir kişi, herhangi bir sportif disiplin yaptırımıyla karşılaşmadan cezai olarak mahkûm edilebilir; bunun tersi de geçerlidir. Cezai dava, yeterli cezai delil bulunmaması nedeniyle düşürülebilir, buna karşın sportif alanda disiplin işlemi yapmak için yeterli ve güçlü gerekçeler mevcut olabilir; biri diğerini ortadan kaldırmaz.

Real Madrid'in davaya resmen müdahil taraf olarak katıldığı İspanya'daki hukuki işlemlerin sonuçlarını beklerken, başkent kulübünün şu anda talep ettiği şey, Barcelona'ya karşı derhal bir disiplin işlemi başlatılması. Kulüp, 50 bin sayfalık dosyanın bunu tüm gücüyle haklı çıkardığına ikna olmuş durumda.