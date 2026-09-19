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Real Madrid efsanesinden Yamal ile röportaj sonrası: Dürüstlük bir suça dönüşmemeli

L. Yamal
Sevilla - Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
İspanya

Valdano, Barcelona'nın genç yıldızını eleştirilere karşı savunuyor

Real Madrid'in eski yıldızı Jorge Valdano, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile yaptığı görüşmeden son derece net bir izlenimle ayrıldı. Genç İspanyol kanat oyuncusuyla uzun bir söyleşi gerçekleştiren Valdano, bu deneyiminin özetini "El País" gazetesinde yayımladığı bir yazıda ortaya koydu.

Eski Arjantinli yıldız ve teknik direktör; Yamal'ın zekasını, doğallığını ve geçtiğimiz yıllarda yaşadığı onca şeye rağmen ayaklarını yere sağlam basma becerisini övdü. Ayrıca oyuncunun geleceğine dair endişe duymayı gerektirecek bir şey görmediğini vurguladı.

Valdano, "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları yazdı: "Söyleşilerin ardından her zaman belli izlenimler kalır. Benim izlenimim ise, karşımızda zeki bir gencin olduğu ve geleceğine dair endişe duymayı gerektiren hiçbir sebebin bulunmadığı yönünde."

Lamine Yamal yıllardır olağanüstü bir baskı altında yaşıyor. Sahadaki performansına gösterilen büyük ilginin yanı sıra, sürekli bir analize tabi tutulan açıklamaları ve davranışları da bu baskıyı besliyor. Bu durum, oyuncunun kişiliği ile şöhrete ve yeşil sahalar dışındaki hayata yaklaşımı hakkında pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

Real Madrid'in eski yıldızından tam bir övgü

Ancak Valdano, Lamine Yamal'ı çevreleyen medya imajının, köklerinin ve futbolun zirvesine ulaşmak için kat ettiği uzun yolun gayet farkında olan bir gencin varlığı gerçeğini ortadan kaldırmadığını düşünüyor.

La Liga
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Sevilla
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Barcelona
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Real Madrid'in eski yıldızı şöyle konuştu: "19 yaşında gerçek mucize, kim olduğunu unutmadan çok uzaklara ulaşabilmektir."

Valdano ayrıca, bazı açıklamaları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında İspanyol yıldızın açık sözlülüğünü savundu ve dürüstçe konuşmanın bir suçlamaya dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

70 yaşındaki Valdano, mesajını çarpıcı bir cümleyle noktaladı: "Gerçeği söyledi ve asıl şaşırtıcı olan, bizim gerçeği söylemeyi bir günah saymamız."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.

Valdano'nun sözleri, Lamine Yamal'ın kendisini çevreleyen şöhrete ve muazzam baskılara rağmen hâlâ görüşlerini doğallıkla ve netlikle ifade edebildiğine, kişiliğiyle ve kökleriyle olan bağını yitirmediğine dair inancını yansıtıyor.

Valdano, Yamal ile İspanyol "Movistar" kanalında uzun bir söyleşi gerçekleştirdi ve Kooora bu söyleşinin ayrıntılarını aşağıdaki haberlerle aktardı:

"Ben gerçekten siyahiyim": Lamine Yamal, Bernabéu'daki ırkçı gece hakkında sessizliğini bozuyor

Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e meydan okuyor ve Bayern Munich ile Paris karşısındaki zayıflığını itiraf ediyor

Yamal, Ballon d'Or kriterlerini eleştiriyor ve Messi ile Ronaldo'yu örnek gösteriyor

Yamal: Mbappé'yi her konuda geçtim ve parlaklığım Messi ile Ronaldo'yu aştı

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