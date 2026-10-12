Real Madrid, Vinicius Junior'u Clasico'dan mahrum bırakabilecek ağır bir cezayı beklerken, Brezilyalı yıldızın La Liga görevlisini itmesi olayının ardından kulübün efsanesi Jorge Valdano sahneye çıkarak masayı tersine çevirdi ve Vinicius'u sert bir şekilde savundu. Valdano, oyuncunun Villarreal karşısında yaptığı hareketin hiçbir kötü niyet ya da alçaklık taşımadığını vurguladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin yayımladığı açıklamalarda Valdano, Vinicius'un Villarreal savunmacısı Saliba'nın saçını çekmesi ve 73. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atılmasına neden olan o pozisyon hakkında şunları söyledi: "Tamamen refleksif bir hareket."

Real Madrid'in eski futbolcusu ve teknik direktörü, Movistar kanalındaki analizinde, Real Madrid'in 1-0 kazandığı Villarreal maçında Vinicius'un gördüğü direkt kırmızı kartı değerlendirdi.

Valdano, Real Madrid oyuncusunu temize çıkarmak için dikkat çekici bir karşılaştırmayla sözlerine başladı: "Bu, örneğin tükürmek ile burada yaşanan arasındaki farkı gösteriyor."

Vinicius'un o andaki motivasyonunu da açıklayan Valdano, şöyle devam etti: "Tamamen içgüdüsel bir hareket. Oyuncu kendini kıskaç altında hissediyor ve rakibinden kurtulmak istiyor, bunu da mümkün olan en kurallara aykırı şekilde yapıyor."

Jorge Valdano, İspanya'da tartışma yaratacak kesin bir ifadeyle sözlerini tamamladı: Vinicius'un, Villarreal oyuncusu Saliba'nın saçını çektiği hareket için "Bu eylemde hiçbir niyet ya da pislik görmüyorum" dedi.

Valdano'nun savunması son derece hassas bir dönemde geldi. Vinicius en az iki maç ceza alma riskiyle karşı karşıya; bu da 25 Ekim'de Barcelona karşısında oynanacak beklenen Clasico'da forma giyememesi anlamına geliyor. Buna ek olarak, tünele giderken İspanya La Liga görevlisini itmesi olayı da beklenen cezanın daha da ağırlaşmasına yol açabilir.







