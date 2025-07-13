Real Madrid efsanesi net konuştu! 'Bellingham'ın geri dönmesini istemiyorum, bu rolü üstlenecek'

İspanyol devi Real Madrid'in eski yıldızı, Jude Bellingham hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

NE OLDU?

İngiltere Milli Takımı oyuncusu Bellingham, Santiago Bernabeu'daki ilk sezonunda 23 gol kaydetti ve bu goller, La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına katkı sağladı. Geçen sezon ise gol sayısı biraz azalarak 15'e geriledi.

BÜYÜK RESİM

22 yaşındaki Bellingham'ın uzun süredir devam eden omuz sakatlığı nedeniyle ameliyat olması beklenirken, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından Real Madrid formasıyla tekrar sahaya çıkabileceği zaman henüz belli değil.

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BİLİYOR MUSUN?

Alonso, Bellingham'ı kendi sisteminde daha derin bir rolde kullanacağını ve topla oynama yeteneğine daha fazla önem verileceğini belirtti. Ancak Real Madrid'in teknik direktörü, kanıtlanmış bir golcüyü sahada daha ileriye taşımak yönünde tavsiyelerde bulunuldu .

SALGADO NE DEDİ

Real Madrid'in efsane oyuncularından Michel Salgado, her türlü aksiyona hazır orta saha oyuncusunun en yıkıcı pozisyonunda kullanılmasını istiyor. Blancos efsanesi GIVEMESPORT'a konuştu. şunları söyledi: "Bellingham'ın ceza sahasına yakın olmasını istiyorum. Bellingham'ın topu almak ve oyuna çok fazla dahil olmak için geri dönmesini istemiyorum. İlk yılında ceza sahasına girmek için özel bir kokuya sahip bir oyuncu olduğunu gösterdi."

"Xabi Alonso'nun bu rolü üstleneceğini düşünüyorum. Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'nin arkasındaki kilit oyuncu olacağını düşünüyorum. Bu yıl geçen sezona kıyasla farklı bir Bellingham göreceğiz. Bu yıl Bellingham'ın en iyi versiyonunu göreceğimiz kesin."

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BELLINGHAM'I SIRADA NE VAR?

Bellingham'a bu yaz İspanya'nın başkentinde İngiltere milli takımının bir diğer oyuncusu ve yakın arkadaşı Trent Alexander-Arnold da katıldı. Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde elendikten sonra aynı sahaya tekrar ne zaman çıkacakları ise merak konusu.