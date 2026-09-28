Real Madrid efsanesi dördüncü lig takımına teknik direktör oldu!

Brezilya'nın dördüncü lig ekiplerinden North Esporte, 2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere İspanyol Michel Salgado'nun teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı. Bu görev, Salgado'nun futbolu bıraktığından bu yana teknik ekibin başındaki ilk deneyimi olacak.

Minas Gerais eyaletinin Montes Claros şehrinde bulunan kulüp, resmi hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hoş geldiniz. Michel Salgado, North kulübünün 2027 sezonu için yeni teknik direktörüdür." Kulüp, takımın eski İspanyol bekin tecrübesinden, liderliğinden ve rekabetçi zihniyetinden yararlanacağını vurguladı.

50 yaşındaki Salgado, North'un başında, takımı bu ay itibarıyla çalıştıran eski Brezilya Milli Takımı oyuncusu ve 2002 Dünya Kupası şampiyonu Brezilyalı Kléberson'un yerini alacak.

Kulübün Dubai'den yayınladığı bir videoda Portekizce konuşan Salgado, yeni deneyime dair heyecanını dile getirerek şunları söyledi: "Meydan okumaları severim, Brezilya'ya gitmek için can atıyorum ve harika sonuçlar elde etmeye hazırım." Salgado, videoda kulüp başkanı Victor Oliveira'nın yanında sözleşmesini imzalarken de görüntülendi.

North, bu yıl Troféu Independente Kupası'nı kazanarak Campeonato Brasileiro dördüncü lig ile Brezilya Kupası'nda yer almaya hak kazandıktan sonra, ulusal müsabakalardaki ilk katılımıyla 2027'de olağanüstü bir sezona hazırlanıyor.

2022 yılında kurulan North Esporte, 2025 yılında Minas Gerais bölgesel şampiyonasında ikinci lig şampiyonluğunu kazandı ve ardından bu yıl ilk kez Campeonato Mineiro birinci liginde mücadele etti.

Salgado ise teknik direktör olarak ilk gerçek deneyimini yaşayacak. Daha önceki teknik ekip tecrübeleri, 2018 ve 2019 yılları arasında Mısır Milli Takımı'nın teknik ekibinde Javier Aguirre'nin yardımcılığını yapmak ve Kıbrıs ekibi Pafos'ta geçici teknik direktörlük görevini üstlenmekle sınırlıydı.

Salgado'nun yeni sezon için North ile hazırlıklara başlamak üzere önümüzdeki kasım ayında Brezilya'ya gelmesi bekleniyor.

Salgado, Real Madrid formasıyla dolu dolu bir kariyere sahip. İspanyol kulübünün renklerini 1999 ile 2009 yılları arasında 10 sezon boyunca savundu ve 371 maça çıktı. Bu süre zarfında ikisi Şampiyonlar Ligi ve dördü İspanya Ligi olmak üzere 11 kupa kazandı; ayrıca 3 İspanya Süper Kupası, bir Avrupa Süper Kupası ve bir Kıtalararası Kupa şampiyonluğu elde etti.

Salgado, İspanya Milli Takımı ile 53 uluslararası maça da çıktı; 2006 Dünya Kupası ile 2000 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. Şimdi ise kariyerinde teknik direktörlük koltuğunda yeni bir sayfa açıyor.