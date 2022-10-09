Real Madrid efsanesi Casillas, eşcinsel olduğunu söylediği tweeti sildikten sonra özür diledi

Iker Casillas, 'ben eşcinselim' dediği tweetini sildikten sonra özür diledi ve hesabının çalındığını doğruladı.

NE OLDU? Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas, 9.6 milyon takipçili Twitter hesabından eşcinsel olduğuna dair bir tweet attı. İsmi son zamanlarda Shakira ile anılan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben eşcinselim." şeklinde bir tweet paylaştı ve anında tartışmalara yol açtı. Ancak Casillas paylaşımını kısa bir süre içinde sildi.

NE SÖYLENDİ? Casillas, "Çalınmış hesap. Neyse ki her şey yolunda. Tüm takipçilerimden özür dilerim. Ve tabii ki LGBT topluluğundan daha çok özür dilerim." şeklinde bir paylaşım yaptı ve 'ben eşcinselim' paylaşımının kendisine ait olmadığını doğruladı.

BÜYÜK RESİM: Casillas'ın tweetine yanıt verenler arasında İspanya ve Barcelona efsanesi Carles Puyol da vardı. Carles Puyol, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi" diyerek paylaşıma karşılık verdi. Ancak birkaç saat sonra Iker Casillas tweetini sildi. Carles Puyol'un yanıtı ise sosyal medyada tartışmalara ve soru işaretlerine neden oldu.

Casillas'ın aşk hayatı, Sara Carbonero ile olan evliliğinin sona ermesinden bu yana özellikle İspanya'da magazin dedikodu sütunlarında yer kaplamaya devam ediyor.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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