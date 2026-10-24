Real Madrid efsanesi Steve McManaman, pazar akşamı Spotify Camp Nou Stadı'nda oynanacak merakla beklenen El Clasico'da Beyazlılar'ın Barcelona'yı 3-1 mağlup edeceğini öngördü.

Sport gazetesi, McManaman'ın 365Scores platformu ile yaptığı söyleşide dile getirdiği açıklamaları yayımladı.

McManaman, "Real Madrid'in 3-1 kazanmasını bekliyorum ama bakalım ne olacak. Bu maç her zaman beklentilerin dışında bir sonuçla gelir" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Son derece çekişmeli bir maç olacak, çünkü her iki takım da önemli karşılaşmaları sonuca bağlama kapasitesine sahip."

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Küçük ayrıntıların belirleyici olacağına dikkat çekerek, bunların başında kale önündeki fırsatları değerlendirmenin ve kritik anlardaki baskıyla başa çıkmanın geldiğini belirtti.

McManaman, Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior'ın yokluğunun son derece etkili olacağını ifade ederek, Vinicius'un hızı ve defans oyuncularıyla girdiği bire bir mücadelelerdeki yetenekleri sayesinde maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu vurguladı.

McManaman, Kylian Mbappe'nin bu yokluğu tek başına telafi edebileceğine inanmıyor: "Mbappe elbette büyük yeteneklere sahip, ancak bu ikisi tamamen farklı oyuncular ve Vinicius'un sunduğu her şeyi, yerine başka bir oyuncu dahil ederek telafi edemezsiniz" dedi.

McManaman bu nedenle, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Brezilyalı yıldızının yokluğuna rağmen Real Madrid'in hücum tehlikesini korumak için uygun taktik çözümü bulmakla yükümlü olacağı görüşünde.

Eski Real Madrid oyuncusu ayrıca, Ballon d'Or ödülü yarışında Lamine Yamal yerine Kylian Mbappe'yi tercih etti.

Tereddüt etmeden şu yanıtı verdi: "Mbappe'yi seçerim. En önemli maçlarda fark yaratabilen ve gol atabilen bir oyuncu, ayrıca baskıyla başa çıkmasına yardımcı olacak yeterli tecrübeye de sahip."

McManaman, Barcelona'nın yıldızına da övgüler yağdırdı ancak tercihinin arkasında durdu ve şunları söyledi: "Yamal son derece yetenekli bir oyuncu ve genç yaşına rağmen üst düzey performanslar sergiledi, ancak şu anda ikisi arasında seçim yapmam gerekirse, oyumu Mbappe'ye veririm."