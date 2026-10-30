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Real Madrid efsanesi, 2001'deki Messi transferinin kaçırılmasının perde arkasını anlattı

Transfers
La Liga
Real Madrid
Barcelona
L. Messi
Neymar
M. Portugal
İspanya

Neymar ve Coutinho'yu takip ettik, ikisiyle de anlaşma tavsiyesi gündemdeydi

Real Madrid'in eski yıldızı Miguel Ángel Portugal, Barcelona efsanesi Lionel Messi'nin 2001 yılında Real Madrid forması giymesinin mümkün olabileceğini açıkladı.

70 yaşındaki Ángel Portugal, Real Madrid formasını giymiş, ayrıca Castilla takımının teknik direktörlüğünü üstlenmiş, Kraliyet kulübünde yetenek avcısı ve teknik sekreter olarak görev yapmıştı.

Miguel Ángel Portugal'ın AS gazetesine verdiği röportajda, daha önce Real Madrid forması giyebilecek oyuncular hakkında bazı hikâyeler anlattığı açıklamalarını Mundo Deportivo gazetesi yayımladı.

İlk olarak transferini önerdiği oyuncular sorulduğunda şöyle konuştu: "Neymar ve Coutinho'yu takip ettik ve onlarla anlaşma önerisi her zaman gündemdeydi. Onlarla ilgili raporlar hâlâ kulübün arşivinde duruyor."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Toni Kroos'a gelince, onu 16 yaşındayken izledik ve ileri uçta oyun kurucu mevkiinde oynuyordu. Bir gün ona şöyle dedim: Burada senin hakkında raporlarım var."

Devamında şunları söyledi: "Aynı durum Luka Modric için de geçerli. Kariyerine başladığında fiziksel olarak biraz zayıftı, ancak İngiltere'de çok gelişti ve bunun ona büyük bir olumlu etkisi oldu."

Ayrıca daha önce Brezilyalı Robinho'yu takip etmesinden de bahsederek şöyle dedi: "Evet, onu çocukken Copa São Paulo gençler turnuvasında, pek çok başka oyuncuyu takip ettiğim gibi takip ettim. Sahip olduğu yetenek farklıydı."

Şunu da ekledi: "Örneğin, Vinicius'un yeteneğinden farklı. Vinicius ani çıkışlara ve defans oyuncularıyla birebir mücadeleye dayanıyor, Robinho ise hayal gücü ve teknik yeteneğiyle öne çıkıyordu."

Transfer edilmesi mümkün olan ancak gerçekleşmeyen oyuncular hakkında konuşurken sıra Lionel Messi'ye geldi.

Şöyle dedi: "Onunla anlaşma için harekete geçebileceğimiz bir an vardı, çünkü henüz Barcelona ile profesyonel bir sözleşmesi yoktu ve sözleşme yenileme görüşmeleri de sonuçlanmamıştı. O dönemde ona yakın birisi, kendisinin Real Madrid'e transferini önerdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Doğru mu değil mi bilmiyorum, ama bilgi kulübe ulaştı ve onunla anlaşma için harekete geçmenin mümkün olduğu yönündeydi."

Şu sözlerin altını çizdi: "Fırsat gerçekten vardı. Kulüp, Barcelona ile ilişkilerini koparmak istemedi, ama gerçekten bir yakınlaşma yaşandı. Yine de, iki kulüp arasındaki ilişkiye saygıdan dolayı bu adımı atmayacağını düşünüyorum."

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