Fransız yıldız Mbappe, haberlerde adının kullanılmasından dolayı rahatsız oldu.

NE OLDU? L'Equipe'e göre, Fransız milli takımının üst düzey oyuncuları Ramazan ayındaki maçlarında oruçlarını ertelemeyi kabul ettiler, ancak U21 takımının oyuncuları beklemek istemedi.

Mbappe'nin daha sonra, şu anda bir tweette şiddetle reddettiği duruma bir çözüm bulmak için Clairefontaine'deki bazı isimlerle konuşmaya gittiği iddia edildi.

NE DEDİLER: Twitter'da. "Lütfen hikayelerinizde adımı yazmaktan kaçının ve kaynaklarınızı kontrol edin... İyi akşamlar 👍🏽" diye tweet attı.

BÜYÜK RESİM: Bir kez daha yaz transfer dönemi yaklaşırken Los Blancos'un onu PSG'den İspanya'ya transfer etmek istediği biliniyor.

Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması geçtiğimiz yaza göre şu anda daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

Yıldız oyuncu, daha önce de bilet promosyon kampanyası nedeniyle kulüple çatışmaya girdi.

Mevcut kontratı gelecek yılın sonunda sona erecek olan Mbappe, 12 ay daha seçeneği olmasına rağmen uzun vadeli bir anlaşma yapmayı istemedi.

BİR FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Forvet, Cumartesi günü Parc des Princes'te Ligue 1 fikstüründe Ajaccio'ya karşı PSG için sahada olacak.