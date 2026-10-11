Real Madrid'e mesaj: Bayern Münih'in patronu Michael Olise konusunda net konuştu

"Bayern Münih satmak zorunda olan bir kulüp değil. Kararlarımızı güçlü konumumuzdan hareketle alıyoruz. Michael Olise'nin bizimle 2029'a kadar sözleşmesi var" diyen Hainer, Bild TV yayınında şunları vurguladı: "Bir gün sözleşmesini uzatmasını istiyorum ve bunun olacağından umutluyum."

Son haftalarda ve aylarda Fransız oyuncunun olası ayrılığına ilişkin sık sık spekülasyonlar yapılmıştı. 72 yaşındaki Hainer, "Real Madrid ya da başka kim hamle yaparsa yapsın, kendimizi nasıl savunacağımızı gayet iyi biliyoruz. Bayern Münih'in sunabileceği çok şey var" diye ekledi. Özellikle ABD, Meksika ve Kanada'daki Dünya Kupası sırasında bu yöndeki söylentiler yoğunlaşmıştı. İddialara göre Real Madrid, sıra dışı yetenek için 200 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır.

Münih'te ise Olise'nin bu sezonun ardından iki yıl daha geçerli olacak sözleşmesini uzatmak için çalışmalar yürütülüyor. Ancak spor yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in Augsburg ile 2-2 biten maçın ardından açıkladığı üzere henüz somut görüşmeler yapılmadı. Hainer yine de oyuncu tarafıyla anlaşmaya varılacağından genel olarak umutlu.

Hainer'e göre Olise, Bayern'de "kendini çok iyi hissediyor". "Bize geldiğinde onu yalnızca futbolu yakından takip edenler tanıyordu. Şimdi bütün futbol dünyası onu tanıyor" dedi. Ayrıca birlikte yazdıkları başarı hikâyesinin henüz bitmediğini belirtti: "Bir gün Ballon d'Or'u kazanacağına inanıyorum, belki de daha bu yıl."

Yeni sözleşme: Bayern Münih'in Michael Olise'ye sunmak istediği iddia edilen teklif

Son dönemde Bayern'in 24 yaşındaki oyuncuyu uzun süre kulüpte kalmaya nasıl ikna etmeyi planladığına ilişkin ayrıntılar birer birer ortaya çıktı. Fabrizio Romano, Olise'nin ödülü kazanması hâlinde bonus almasını öngören bir Ballon d'Or maddesinden söz etti.

Sky ise çok daha somut bilgiler verdi. Buna göre Bayern, Fransız millî oyuncuyu 2032'ye kadar geçerli bir sözleşmeyle ikna etmeyi planlıyor. Yıllık 25 milyon euroluk bir maaş ihtimali konuşuluyor. Böylece Olise, kulübün en çok kazanan oyuncuları Harry Kane ve Jamal Musiala'nın maaş düzeyine ulaşacak. Olise'nin şu anda yılda yaklaşık 14 milyon euro kazandığı belirtiliyor. Real Madrid'de bile hücum oyuncusunun Alman rekortmen kulüpte kalacağının düşünüldüğü söyleniyor. Real Madrid'in bir süredir oyuncunun transferiyle yakından ilgilendiği öne sürülüyor.

Getty Images

Bayern Münih, Michael Olise'ye serbest kalma maddesi verecek mi?

Olise'nin çevresinden gelen bilgilere göre ise oyuncu, yalnızca serbest kalma maddesi içeren bir sözleşmeye imza atacak. Yetenekli hücum oyuncusu, eski kulübü Crystal Palace'ta da böyle bir hakkı sözleşmesine koydurmuştu. Bayern Münih, 2024'te bu maddeden yararlanarak Olise'yi 53 milyon euroya transfer etti. Mevcut sözleşmesinde ise serbest kalma maddesi bulunmuyor.

Olise ile görüşmelere ağırlık verilmeden önce Kane ile yapılan görüşmelere öncelik tanınıyor. İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Golcüyle yürütülen görüşmeler haftalardır sürüyor. Ancak 33 yaşındaki Kane, kısa süre önce sürecin yakında sonuçlanabileceğine dair umut verdi. "Anlaşmaya oldukça yakınız. Kendimi iyi hissediyorum. Bir açıklama yapılması çok uzun sürmeyecek" diyen Kane, "açık görüşmeler" yürütüldüğünü söyledi.