İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, LaLiga kapsamında cumartesi akşamı Santiago Bernabéu'da oynanacak Real Madrid-Celta Vigo maçının hakemi olarak Adrián Cordero'yu açıkladı. Real Madrid, bu karşılaşmada olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.

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Video yardımcı hakem (VAR) görevini ise José Antonio López üstlenecek. López, yürürlükteki protokol doğrultusunda tartışmalı pozisyonları inceleyecek ve gerektiğinde müdahale edecek.

Cordero'nun bu maça atanmasında, LaLiga'da her iki takımın daha önce yönettiği maçlarından oluşan geçmişi de dikkat çekiyor. İspanyol hakem, daha önce hem Real Madrid'in hem de Celta Vigo'nun karşılaşmalarında düdük çaldı. İki takımın onun yönetiminde aldığı sonuçlar ise farklılık gösterdi.

Cordero, LaLiga'da Real Madrid'in 5 maçını yönetti. Real Madrid bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu tablo, İspanyol hakemin yönettiği karşılaşmalarda takım adına görece olumlu sonuçlara işaret etse de Santiago Bernabéu'da oynanacak maçta neler yaşanacağına dair tek başına kesin bir gösterge sayılmaz.

Cordero'nun Real Madrid'in maçında görev yaptığı son karşılaşma geçen sezona uzanıyor. Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Osasuna'yı ağırladığı o maçı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi olmuş ve İspanyol hakemle olumlu serisini sürdürmüştü. Cordero, şimdi Real Madrid'in Celta Vigo karşısındaki yeni maçında yeniden görev alacak.

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Öte yandan Cordero, LaLiga'da Celta Vigo'nun 11 maçını yönetti. Galiçya ekibi bu maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu sicil, Cordero'nun yönettiği 5 maçtan yalnızca 1'ini kaybeden Real Madrid'in tablosuyla kıyaslandığında, Celta Vigo'nun bu hakemle aldığı sonuçlarda görece bir denge olduğunu gösteriyor.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

İspanyol hakemin Celta Vigo'nun maçında görev yaptığı son karşılaşma da geçen sezon oynandı. Galiçya ekibi, 5 golün atıldığı Levante maçından 3-2 mağlup ayrıldı. Bu maç, LaLiga hesapları açısından her iki takım için de önem taşıyan ve merakla beklenen Real Madrid karşılaşması öncesinde, Cordero'nun Celta Vigo'da düdük çaldığı son maç olarak kayıtlara geçti.