Thibaut Courtois, pazar akşamı FC Barcelona'ya karşı oynayamayacak. Hasta olan Belçikalı kalecinin yerine Andriy Lunin forma giyecek.

Ukrayna Millî Takımı'nda 16 kez forma giyen Lunin, bu sezon Real Madrid'de henüz maça çıkmadı. Son maçını 3 Mayıs 2026'da, ligde Espanyol'a karşı oynadı (0-2 galibiyet).

Lunin, pazar akşamı Spotify Camp Nou'da Real Madrid'in kalesini koruyacak. Barça maçı kazanırsa Real Madrid'in dokuz puan önüne geçecek.

Courtois, Real Madrid ile sözleşmesini uzatacak. Belçikalı millî futbolcu, geçen hafta kariyerini Madrid'de noktalamak istediğini söylemişti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Real Madrid ile FC Barcelona arasındaki maç pazar akşamı saat 21.00'de başlayacak ve tamamı Ziggo Sport'tan izlenebilecek.