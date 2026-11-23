Real Madrid, PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Endrick'in kas sakatlığı yaşadığını doğruladı. Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde fazla süre bulamayan Brezilyalı forvet, bir kez daha sahalardan uzak kalacak.

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Endrick bir kez daha sakatlandı

Real Madrid, resmen Brezilyalı forvet Endrick'in yeni bir kas sakatlığı yaşadığını açıkladı. Genç futbolcu, PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından önce A takımın yaptığı son antrenmanda yer almadı. Önemli Avrupa maçına hazırlanan İspanyol ekibi, gelecek vadeden genç forveti olmadan sahaya çıkacak.

Bu zamansız sakatlık, büyük umutlar bağlanan hücum oyuncusu için ciddi bir darbe. Oyun ritmi kazanması gereken bir dönemde tedavi görmek zorunda kaldı. Süre almak için mücadele etmek yerine sezonuna bir kez daha ara vermek durumunda.

Real Madrid'den resmi sağlık açıklaması

Kulüp, Brezilyalı oyuncunun neden forma giyemeyeceğini açıklığa kavuşturmak için resmi bir sağlık açıklaması yayımladı. Önemli Avrupa maçı öncesinde rahatsızlık hissettiğini bildiren forvet, kulüp doktorları tarafından hızla muayene edildi.

Kulüp, resmi açıklamasında “Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından bugün oyuncumuz Endrick'e yapılan tetkikler sonucunda sol bacağındaki abdüktör kasında sakatlık tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

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Real Madrid, genç forvetin dönüşü için kesin bir tarih vermedi. Sağlık açıklamasında, iyileşme sürecinin şu an için “durumunun seyrine bağlı” olduğu belirtildi.

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Brezilyalı oyuncunun hayal kırıklığı büyüyor

Son sakatlık, Endrick için hayal kırıklıklarıyla geçen bu sezonda bir başka üzücü gelişme oldu. Brezilyalı oyuncu, bu sezon teknik direktör Mourinho tarafından çok az kullanıldı ve A takımda forma şansı bulmakta zorlandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca sekiz maça çıkan Endrick, bir gol ve bir asist kaydetti. Ayrıca sezonun ilk dört maçını kaçırmasına neden olan bir sakatlık da yaşamıştı.

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PSV maçında forma giyemeyecek

Endrick, yaklaşan PSV maçında kesin olarak forma giyemeyecek ve birkaç gün daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Real Madrid sağlık ekibi, tam kapasiteyle antrenmanlara dönmesine izin vermeden önce addüktör kasındaki sorunu yakından takip edecek.