Real Madrid'e Arda Güler sürprizi: Takımdan ayrılabilir!

EURO 2024 endişesi yaşayan Arda Güler fazla forma şansı bulamadığı Real Madrid'e veda edebilir.

Söylenenlere göre Arda, EURO 2024 endişesi yaşıyor

Real Madrid'de süre alamıyor

Bir veda yaşanabilir

NE OLDU? Sakatlığı nedeniyle Real Madrid formasına bir türlü kavuşamayan Arda Güler kötü günleri geride bıraktı ancak İspanyol devinde fazla süre alamıyor. Milliyet'in haberine göre, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı terletecek olan Arda Güler'in Real Madrid'de kısıtlı süreler alması, maç ritminden ve formunun zirvesinden uzakta dev turnuvaya katılma ihtimalini doğuruyor. 18 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralık gitme seçeneği, bu açıdan da farklı bir opsiyon olarak masada duruyor.

BÜYÜK RESİM: Kral Kupası’nda Arandina karşısında ilk 11’de görev yapan Arda Güler, Atletico Madrid karşısında Süper Kupa'da 8 dakika, La Liga’daki Las Palmas karşılaşmasında ise 9 dakika süre aldı.

DAHA FAZLASI: Sakatlığını atlatmasının ardından Real Madrid ile çalışmalara başlayan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde antrenmanda harika bir gole imza attı. Real Madrid resmi sosyal medya hesabı Arda'nın şık golünü paylaşırken , yapılan paylaşıma Türkçe şekilde, "Harika gol!" yazıldı.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını 1 Şubat'ta Getafe'ye karşı oynayacak. Ancelotti'nin öğrencileri ardından 4 Şubat'ta Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.