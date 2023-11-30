Real Madrid'e Arda Güler'den müjde!

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler hakkında sevindirici bir gelişme yaşandı.

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'den nihayet sevindirecen bir haber geldi. Arda, en hızlı şekilde takımdaki yerini almaya çalışacak. Tüm detayları aktarıyoruz.

Şanssızlıklar peşini bırakmadı

Transfer olduğu günden bu yana Türk futbolseverlerin sahada görmek için sabırsızlandığı 18 yaşındaki yıldız futbolcunun şanssızlıklar yakasını bırakmadı. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanan Arda Güler'in oyunundan çok sakatlıkları İspanya'ya damga vurdu. Genç futbolcu transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Los Galacticos'ta forma giyemedi.

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Artık çok kısa bir süre kaldı

Marca'nın haberine göre; Arda Güler'den Real Madrid'den güzel bir haber geldi. Arda Güler ve Tchouaméni sahada bireysel olarak antrenmanlarına başladılar. Çalışmalarına başlayan yıldız oyuncularının sakatlıklarının artık kısa süre içerisinde son bulacağı bilgisi verildi.

Doğru zaman bekleniyor

Arda Güler'in hiçbir şekilde acelesi olmadığının altı çizilirken uzun süredir ilk maçını oynamak için sabırsızlıkla beklediği aktarıldı. Real Madrid'e geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan Arda'nın ilk maçına çıkmak için en doğru zamanı beklediği vurgulandı. Bu nedenle son derece sakin bir şekilde antrenmanlarını sürdürdüğü ve en doğru zamanda sahada olacağı belirtildi.

Eksikler takıma dönmeye başladı

Aynı şekilde Kepa da antrenmanlara geri döndü ve önümüzdeki Cumartesi Santiago Bernabéu'da Granada'ya karşı oynayacağı maç için hazır olması bekleniyor. Courtois, Militão, Modric, Vini Jr. ve Camavinga, ilgili iyileşme süreçlerine devam edildiği bilgisi de aktarıldı.