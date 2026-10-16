Real Madrid, La Liga Başkanı ve İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Javier Tebas'a yönelik sert bir açıklama yayımladı. Açıklamanın arka planında, Tebas'ın Madrid kulübünün yönetim yöntemlerini Nazi rejiminin propaganda bakanı Joseph Goebbels'in yöntemlerine benzetmesi ve Real Madrid TV'yi bu sözde stratejiyi uygulayan bir araç olmakla suçlaması yer alıyor.

Real Madrid, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Tebas'ın sözlerinin kesinlikle kabul edilemez ve son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Kulüp, Tebas'ın Nazi ideolojisini kastetmediğini belirtmesine rağmen, kulübün tanıtım yöntemlerini Nazi rejiminin yöntemlerine benzetmesinin derin bir hakaret oluşturduğunu ve ahlaki ile kurumsal açıdan reddedildiğini ifade etti.

Madrid kulübü, bu açıklamaların Tebas'ın Real Madrid'e, kulüp başkanına ve kulübün medya organlarına yönelik tekrarlanan saldırılar zincirinin yeni bir halkasını temsil ettiğini belirtti.

Kulüp ayrıca, gazetecilerin kulüple herhangi bir bağlantısı bulunmamasına karşın onların sorularının, bilgilerinin veya görüşlerinin kulübe yönelik suçlama ve eleştiriler yöneltmek amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, özellikle kulübün hiçbir ilgisi bulunmayan başka tarafların davranışlarından sorumlu tutulduğu durumlarda bunun geçerli olduğunu ekledi.

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Real Madrid, Tebas'ın bu açıklamaları Negreira davasına ilişkin olarak kulübün ve Real Madrid TV'nin meşru girişimlerini sorgulamak için kullanmasıyla tehlikenin ikiye katlandığının altını çizdi.

Madrid kulübü, Tebas'ın üst düzey görev üstlendiği iki kurumun Negreira davasının son derece ciddi boyutuyla örtüşen bir karşılık vermemesi nedeniyle doğrudan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne başvurmak zorunda kaldığını belirtti. Kulüp bu başvuruyla, Barcelona'nın yıllar boyunca Hakem Teknik Komitesi Başkan Yardımcısı'na yaptığı ödemelerin gerçeğinin tam olarak ortaya çıkarılmasını ve müsabakaların dürüstlüğünü güvence altına almak için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Real Madrid ayrıca, federasyon içindeki hakemlik sisteminin, yönetişim, idare, denetim ve disiplin yapılarının kapsamlı bir reformdan geçirilmesini, o dönemde liderlik pozisyonlarında bulunan sorumluların değiştirilmesi yoluyla talep etti.

Kulüp, La Liga Başkanı ve Hakem Teknik Komitesi'nin bağlı olduğu İspanya Futbol Federasyonu'nun Başkan Yardımcısı olan Tebas'ın, kurumsal sorumlulukları gereği bu son derece ciddi olayların ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve İspanyol futbolu için gerekli reformu gerçekleştirmek yerine çabalarını Real Madrid'in imajını zedelemeye adamasının dikkat çekici bir gösterge olduğunu değerlendirdi.

Real Madrid, Tebas'ın tekrarlanan davranışlarının onun tarafsızlık, saygı ve dürüstlükten yoksun olduğunu ortaya koyduğunu ve bunun kurumsal sorumluluklarıyla çeliştiğini vurgularken, kulübe ve şeffaflık ile reform talep edenlere yönelik sürekli saldırılarının kendi bakış açısına göre İspanyol futbolunu tehdit eden gerçek bir bela olduğunu kaydetti.

Bunun üzerine Real Madrid, Tebas'ın açıklamalarının ve tekrarlanan davranışlarının, saygı, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleri üzerine kurulu hiçbir Avrupa spor kurumunda kabul edilemeyeceğinin altını çizdi ve bunların onu hâlihazırda bulunduğu görevlerde kalmak için kurumsal olarak ehil olmaktan çıkardığını değerlendirdi.

Açıklamasının sonunda Real Madrid, Tebas'ın La Liga Başkanlığı ve İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinden derhal istifa etmesini talep etti.

Madrid kulübü, haklarını ve kurumsal konumunu savunmayı sürdüreceğini, Negreira davasının ayrıntılarının tam olarak ortaya çıkarılması ve İspanyol futbolu için gerekli reformun hayata geçirilmesi yönünde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.



