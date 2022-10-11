İşler, son dönemde Fransız yıldızın istediği gibi gitmiyor.

Real Madrid'e göre Kylian Mbappé'ye ve PSG'ye olanlarla ilgili hiçbir şey şaşırtıcı değil.

İspanyol devi, iki kez transfer etmek için girişimde bulunduğu, ancak bir türlü sonuç alamadığı oyuncunun geleceğini artık pek de önemsemiyor.

Bu yüzden Real Madrid'in, Fransız yıldız hakkındaki düşüncesi çok net...

Ne söylendi?

Messi ve Neymar'la anlaşamayan Mbappe'nin takımdan ayrılıp Real Madrid'e gitmek istediği yönünde birçok haber yapıldı.

Ancak Marca'da yer alan habere göre; Madrid onunla ilgileniyormuş gibi görünmüyor.

Real Madrid, Kylian Mbappe hakkında bir aksiyon almayı planlamıyor ve bu konuda, "Mbappe, bizim problemimiz değil" noktasında birleşiyor.

İspanyol devi, takımlarında Mbappe'ye ihtiyaç duymadıkları konusunda da ısrarcı...

Rodrygo, Vinícius ve Benzema'ya güvenen İspanyol devi, Fransız yıldızın artık gümdemlerinde olmasını istemiyor.

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Madrid, Mbappe'den vazgeçti

Carlo Ancelotti'nin de Fransız yıldızdan vazgeçtiği ve mevcut takımına konsantre olduğunun altı çiziliyor.

Öte yandan Mbappé, PSG'nin kendisine ödediği maaşı başka hiçbir yerde bulmayacak.

Forbes, onun Fransız ekibinden 150 milyon Euro kazandığını ve dünyanın en yüksek ücret alan futbolcusu olduğunu açıkladı.

Bu nedenle ne Real Madrid ne de başka bir ekip, Mbappe'yi transfer etmek için şimdilik sırada değil.