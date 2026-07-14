Real Madrid’den Negreira davasıyla ilgili beklenmedik bir talep

Real Madrid, Barselona’daki 1. Soruşturma Mahkemesi’nden, Barselona’nın 2001 ile 2018 yılları arasında Hakem Teknik Komitesi’nin (CTA) eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira ve oğlu Javier Enríquez Romero'ya ödenen 7,3 milyon avroluk meblağı soruşturuyor.

İspanyol Haber Ajansı (EFE) tarafından incelenen bir belgede, Real Madrid, “soruşturma aşamasında Sivil Muhafızlar tarafından yürütülen ayrıntılı soruşturmanın” bugüne kadar “sürekli bir spor yolsuzluğu suçunun işlendiğini teyit etmek için fazlasıyla yeterli olan doğrudan ve dolaylı unsurlar ve kanıtlar” ortaya çıkardığını değerlendiriyor.

“Mundo Deportivo” gazetesine göre davada özel savcı olarak görev yapan kulüp, “Bu durum, çok da uzak olmayan bir zamanda, davanın hızlandırılmış yargılama yoluyla devam etmesine yol açacaktır” diye ekledi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Barselona 1. Soruşturma Mahkemesi Başkanı, soruşturmanın 1 Eylül 2026 tarihine kadar altı ay daha uzatılmasını onaylamıştı.

Real Madrid şimdi soruşturmayı bir kez daha uzatmayı planlıyor ve mahkemeye, hâlâ incelenmesi gereken bazı belgesel kanıtlar ve tanık ifadeleri ile “henüz yerine getirilmemiş” diğer işlemler olduğunu hatırlatıyor.

Katalan gazetesi, örneğin Real Madrid'in mahkemeye sunduğu ve Barcelona kulübünden “suç önleme iç düzenini oluşturan belgeler, uyum modeli veya organizasyon ve yönetim modelini” talep eden dilekçeyi de ekledi.

Bu şart, Ceza Kanunu’nda değişiklik yapan ve 22 Haziran’da yayınlanan 5/2010 sayılı Anayasa Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Temmuz 2018’e kadar geçerliydi; o dönemde ödemeler Enrique Negreira ile bağlantılı kuruluşlara yapılıyordu.

Real Madrid, davada şu ana kadar toplanan bilgilere dayanarak, “Barcelona kulübünün iç denetim mekanizmalarının, Enrique Negreira’ya yapılan ödemeler söz konusu olduğunda kasıtlı olarak askıya alınmış gibi göründüğünü” düşünüyor.

Real Madrid’in suçlaması şu sözlerle sona eriyor: “Çoklu onay sistemi aracılığıyla düzenlenen ödeme onay prosedürlerinin hiçbirinde, ne iç denetimlerde, ne dış denetimlerde, ne cezai raporlarda, ne de durum tespiti prosedürlerinde, kulüp içinden hiç kimse tarafından şüphe duyulmamış gibi görünüyor.”