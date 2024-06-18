Real Madrid'den milli maç öncesi Arda Güler paylaşımı

Real Madrid, Arda Güler'in Türkiye formasıyla Gürcistan karşısında çıkacağı milli maç öncesi genç yeteneğe dair paylaşım yaptı.

Arda Güler, Gürcistan sınavına çıkacak

Real Madrid genç yeteneği unutmadı

Arda Güler'in milli yolculuğuyla ilgili paylaşım yaptı

NE OLDU? A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te perdeyi Gürcistan maçıyla açıyor. Bu akşam saat 19:00'de başlayacak maç öncesi Real Madrid başta olmak üzere Borussia Dortmund, Ajax ve West Bromwich Albion gibi ekipler, Türk oyunculara başarılar diledi.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid, Gürcistan sınavına çıkacak olan Arda Güler'i unutmadı ve oyuncuyla ilgili paylaşım yapıp şunları yazdı: "Türk milli oyuncumuz, bugün EURO 2024 macerasına başlıyor."

DAHA FAZLASI: Juventus, Kenan Yıldız'a başarılar dilerken Borussia Dortmund ise Salih Özcan'ı unutmadı. Bir paylaşım yapan Dortmund, "Salih bugünkü maçta sana başarılar diliyoruz" notunu düştü. Ajax da Ahmetcan Kaplan'a başarılar dilerken, "Parlama vakti abi" ifadelerini kullandı. West Bromwich Albion ise Okay Yokuşlu'yu unutmadı.

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SIRADA NE VAR? Türkiye, 18 Haziran'da TSİ 19.00'da Gürcistan karşısında EURO 2024 yolculuğunu açacak.