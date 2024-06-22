Real Madrid'in Liverpool'a verdiği Arda Güler yanıtı gündeme oturdu.

Arda Güler'in Gürcistan'a attığı golün ardından Arda Güler'in Gürcistan'a attığı golün ardından yıldız futbolcuya ilgi daha da arttı. Liverpool'un, 19 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

MARCA'da yer alan habere göre Real Madrid, hem Liverpool'a hem de Real Sociedad'a Arda Güler için jet bir yanıt verdi. İşte söz konusu haberde yer alan ifadeler:

'Madrid çok net!'

"Arda Güler, şimdi EURO 2024'te. Geleceği ise Madrid'de. Başka seçenek yok. Carlo Ancelotti ve kulüp, onu gözden çıkarmayacakları ve takımda tutacakları konusunda çok net.

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"Arda Güler'in, gelecek sezon Real Madrid'in 11'inde yer almasının kolay olmayacağı doğru ancak hem Carlo Ancelotti hem de Madrid kulübünün yöneticileri, onun gibi bir yeteneği gözden kaçıramayacakları konusunda hemfikirler.

'Cevap kısa ve net oldu!'

"Liverpool, Real Sociedad ve daha pek çok kulüp, büyük işler başarması için çağrılan bu yeni yetenekle ilgili sorular sordular. Real Madrid'in cevabı ise kısa ve net oldu: 'Arda Güler, kalıyor!'

"Bu konuda hiç şüphe yok. Gerçi yeni sezonun ilk birkaç maçında farklı senaryolar ortaya çıkabilir ama ne kulüp ne de oyuncu birlikte devam etmekten başka bir çıkış yolu aramıyor."