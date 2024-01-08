Real Madrid'den Kylian Mbappe'den sonra Erling Haaland sürprizi

Real Madrid'in Kylian Mbappe ile anlaştığı iddia edilirken İspanyol devi bir de Erling Haaland için plan hazırladı.

Mbappe'nin Real Madrid ile el sıkıştığı söyleniyor

İspanyol devi, Haaland'ı da istiyor

Yeni bir Los Galacticos planı devrede

NE OLDU? Real Madrid, Los Galacticos günlerine dönüp bu yazı oldukça meşgul geçirmeyi planlıyor. AS'ın haberine göre, Erling Haaland rakibi Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması halinde Carlo Ancelotti'nin kadrosunda olmaya sıcak bakıyor.

BÜYÜK RESİM: Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olurken sözleşmesinde farklı serbest kalma maddelerinin olduğu söyleniyor. Norveçli golcünün Premier Lig takımları için 200 milyon euro'ya yakın serbest kalma maddesi var. Ancak bu tutar diğer ligler için daha düşük.

SIRADA NE VAR? Erling Haaland transferi gerçekleşmese bile Real Madrid, Kylian Mbappe hamlesini bu yaz kesinlikle bitirmek istiyor.