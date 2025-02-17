Real Madrid'den İspanya'ya korku salan karar! Tamamen çekilecekler

Real Madrid, La Liga yönetiminin tutumu nedeniyle ligden çekilmeyi planlarken bir sonraki hamlesini de hazırladı.

Real Madrid, La Liga'daki son üç maçında galip gelemedi

Lig yönetimiyle sorun yaşıyorlar

La Liga'yı bırakıp başka lige geçebilirler

NE OLDU? Son olarak 25 Ocak'taki Real Valladolid deplasmanında kazanan Real Madrid, La Liga'daki son üç maçından galip gelemedi. Real Madrid Başkanı Perez'in La Liga Başkanı Tebas'ın tutumu nedeniyle ligden çekilmeyi düşündüğü iddia ediliyor.

BÜYÜK RESİM: SPORT'un haberine göre, Real Madrid, La Liga Başkanı Tebas ile yaşadığı gerginlik ve tartışmalı hakem kararlarının ardından tepki olarak La Liga'dan çekilmeyi düşünüyor. İspanyol devi, La Liga'dan ayrılıp başka bir lige geçmeyi planlıyor.

Real Madrid'in böyle bir hamle yapması hukuksal olarak mümkün. Bu haberin yalnız La Liga yönetimini değil, İspanya'yı da korkuttuğu iddia ediliyor.

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Real Madrid, Espanyol maçında Carlos Romero'nun Kylian Mbappe'ye yaptığı faulün ardından oyundan atılmamasını eleştirmişti ve 1-0 mağlup oldukları karşılaşmayla ilgili İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) resmi bir şikayette bulunmuştu. La Liga Başkanı Javier Tebas ise bunun Real Madrid'in çıkardığı bir mağduriyet hikayesi olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Carlo Ancelotti, Tebas'a yanıt olarak gazetecilere şunları söylemişti: "Tebas daha sakin olabilirdi. Burada kimse aklını kaybetmiş değil. Ne olduğunu açıklığa kavuşturmak, işleri iyileştirmek, sistemi değiştirmek için bir açıklama istedik. Duyduğuma göre, hakemlerden kimse memnun değil. İnsanlar ortada Real Madrid'i kayıran bir sistem olduğunu düşünüyor ama Real Madrid sistemi değiştirmek istediğinde herkes karşı çıkıyor. Bu beni biraz şaşırtıyor."