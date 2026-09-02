Real Betis, bugün çarşamba günü, İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos ile 2029 yazına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Böylece Ceballos, Real Madrid'e transfer olarak ayrılmasının üzerinden dokuz yıl geçtikten sonra çıkışını yaptığı kulübe geri dönmüş oldu.

Ceballos'un dönüşü heyecan verici bir zamanlamayla geliyor; zira Betis formasıyla ilk maçını, eski takımı Real Madrid karşısında yapabilir. Endülüs kulübü, İspanya La Liga'nın dördüncü hafta müsabakaları kapsamında önümüzdeki cuma akşamı Kraliyet ekibini konuk edecek.

Betis, resmi sitesi aracılığıyla, Ceballos'un üç sezonluk bir sözleşme imzaladığını doğruladı. Oyuncu, Real Madrid ile geçirdiği dolu dolu bir kariyerde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 İspanya La Liga şampiyonluğunun yanı sıra birçok yerel ve kıtasal kupa kazanmıştı. Ayrıca Londra ekibi Arsenal'e kiralık olarak gittiği dönemde İngiltere Federasyon Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Cuma günkü karşılaşma, Real Madrid ile eski teknik direktör Álvaro Arbeloa yönetiminde zorlu bir sezon geçiren ve teknik hesaplardan yavaş yavaş çıkarılan Ceballos için özel bir anlam taşıyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberlerine göre, iki taraf arasındaki ilişki, tesis içinde yaşanan gergin bir toplantının ardından çıkmaza girdi. Bu toplantı sırasında Ceballos, sezon sonuna kadar teknik direktörle bir daha konuşmamayı talep etti; ardından geçen sezon Betis karşılaşmasında takım kadrosundan çıkarıldı ve bu durum, Kraliyet kulübündeki geleceğinin sona erdiği yönündeki tahminleri güçlendirdi.

Basın haberleri ayrıca Arbeloa'nın, oyuncuyu kadro dışı bırakmasını yalnızca uygun gördüğü oyuncuları çağırdığını söyleyerek gerekçelendirdiğini belirtti. İspanyol medyası ise teknik direktör ile oyuncu arasındaki anlaşmazlığın, Ceballos'un sezonun son aylarında sahalardan uzak kalmasının başlıca sebeplerinden biri olduğunu, bu yaz Real Madrid'den nihai ayrılığından önce doğruladı.

Ceballos artık Betis formasıyla ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor ve doğduğu kulübe dönüşünün üzerinden yalnızca birkaç gün sonra Real Madrid ile karşılaşacağı için sahada yanıt vermek adına ideal bir fırsat bulabilir.

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