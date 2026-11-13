Dünya Kupası 2030 finaline ev sahipliği yapma mücadelesi, artık yalnızca stadyumlar ve spor tesisleri arasında bir yarış olmaktan çıktı; turnuvayı organize eden üç taraf olan İspanya, Portekiz ve Fas arasında bir nüfuz ve doğrudan mesaj savaşına dönüştü. Bu çekişmenin tam kalbinde Real Madrid, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın karşısında sesini yükseltmeye karar verdi. Hem özgüven hem de meydan okuma dolu bir mesajla: "Altından bir stadyum inşa edebilirsiniz, ama asıl önemli olan etkinlikleri nasıl yöneteceğinizi bilmenizdir. Ve bunda en iyi olan biziz."

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İspanyol "As" gazetesine göre bu mesaj, FIFA'dan bir heyetin Santiago Bernabeu Stadı'na yaptığı ziyaret sırasında iletildi. Söz konusu ziyaret, İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası maçlarına aday şehir ve stadyumların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen bir turun parçasıydı. Maçların dağılımı ve finalin oynanacağı yere ilişkin nihai kararın 2027'den önce verilmeyecek olmasına rağmen, Real Madrid kartlarını erkenden masaya koymak istedi ve yalnızca stada sahip olmanın yeterli olmadığını, organizasyon tecrübesinin belirleyici unsur olduğunu vurguladı.

Kraliyet kulübü temsilcilerinin sözleri, Bernabeu'nun sahip olduğu olağanüstü imkânların yalnızca bir gösterisi değildi; Madrid'in turnuvanın en önemli maçına ev sahipliği yapma hakkına dair açık bir mesaj da taşıyordu. Stadyum içindeki maç ve etkinliklerin organizasyonunda yaklaşık yirmi yıllık tecrübeye sahip bir yetkili, üstünlüğün yalnızca tesislerin güzelliğiyle değil, büyük etkinlikleri verimli ve sorunsuz bir şekilde yönetme kapasitesiyle ölçüldüğünü vurguladı.

Söz konusu yetkili, FIFA heyeti önündeki konuşmasında şöyle dedi: "Altından bir stat inşa edebilirsiniz, ancak etkinlikleri nasıl yöneteceğinizi bilmeniz gerekir. Her şeyin sorunsuz ilerlemesini sağlayacak bir ekibe ihtiyacınız var ve bu konuda en iyisi biziz." Bu sözler, büyük maç ve küresel etkinlikleri organize etme konusunda uzun bir geçmişe dayanan Real Madrid'in tutumunu özetliyordu; bunun en sonuncusu ise geçen hafta Amerikan futbolu liginin bir maçına ev sahipliği yapmasıydı.

FIFA'nın temsilcileri, Real Madrid'in finale ev sahipliği dosyasına yaklaşımındaki güvenin boyutunu kavramadan İspanya'nın başkentinden ayrılmadılar. Kulüp, organizasyon tecrübesinin ve Bernabeu'nun yenilenmesinin ardından sahip olduğu istisnai imkânların, rakiplerine karşı kendisine açık bir üstünlük sağladığını düşünüyor. Bu, Florentino Perez'in daha önce yapılan görüşmelerde Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'ya ilettiği bir görüştü.

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İspanya Federasyonu finale sahip çıkıyor

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FIFA heyetinin ziyaretini kendi konumunu teyit etmek için değerlendiren tek taraf Real Madrid değildi; İspanya Futbol Federasyonu da başkanı Rafael Louzan liderliğinde doğrudan harekete geçti. Louzan, özellikle 21 Temmuz 2030'da oynanması planlanan finale ağırlık vererek ülkesinin turnuva maçlarının dağılımına ilişkin mesajını iletmeye özen gösterdi.

Louzan, Uluslararası Federasyon yetkilileriyle bir araya geldiği bir akşam yemeğinde İspanya Federasyonu'nun tutumunu açıkça ortaya koydu ve finalin İspanya topraklarında oynanmasının ülkesinin ısrarla savunduğu seçenek olduğunu vurguladı. Ayrıca İspanya'nın hakkını savunmada kararlı göründü ve kapanış maçına ev sahipliği yapmanın, özellikle en fazla sayıda maça ev sahipliği yapacak olması nedeniyle, ülkenin turnuvayı organize etmedeki rolünün doğal bir uzantısı olması gerektiğini değerlendirdi.

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Rekabetin şiddetine rağmen, "Marca"nın aktardığına göre iş, İspanya'nın organizasyondan çekilmesini ima etmeye kadar varmadı; zira bu senaryo dosyayla ilgili çevrelerde ciddi biçimde gündemde değil gibi görünüyor. Ancak İspanyolların, Fas'ın finale ev sahipliği konusunda yalnızca bir organizasyon ortağı değil, gerçek bir rakip olduğunu kavramasıyla birlikte, siyasi ve sportif mesajlar daha da belirginleşti.

Sanchez mücadeleye dahil oluyor

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Siyasi düzeyde ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ortak dosyayı savunarak ve İspanya'nın 2030 Dünya Kupası maçlarının en büyük payına sahip olmayı sürdüreceğini vurgulayarak tartışmaya dahil oldu. Sanchez, İspanya Milli Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nı kazandığı anı hatırlattı ve ülkesinin kupayı ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı sahneyi "gerçek bir siyasi coşku" olarak tanımladı.

Sanchez, turnuvaya ev sahipliği yapma fikrinin aslında, Fas projeye katılmadan önce İspanya ve Portekiz'den doğduğunu açıkladı ve Avrupa'nın turnuvaya ev sahipliği yapmayı beklediğine, Fas'ın eklenmesinin ise üç ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme çerçevesinde geldiğine dikkat çekti. Finalin Fas topraklarına taşınma ihtimaline ilişkin endişelerin tırmanması karşısında İspanyol taraftarları yatıştırma çabasıyla, ülkesinin en fazla sayıda maça ev sahipliği yapacağını vurguladı.

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Başbakan, İspanya Milli Takımı'nın 2030'da kendi topraklarında şampiyonluğa ulaşmasına yönelik hedefini de gizlemedi; ülkesinin önceki zaferlerini anımsattıktan sonra sözlerini şöyle tamamladı: "Güney Afrika'da kazandık, New York'ta kazandık, şimdi de sıra 2030'da İspanya'da kazanmakta, değil mi?" Real Madrid'in mesajları, İspanya Federasyonu'nun hamleleri ve Sanchez'in açıklamaları arasında, Madrid'in final için mücadelesine fiilen başladığı görülüyor; ancak son söz yine FIFA'nın elinde kalacak.